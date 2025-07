La ventunenne Aimee Walton è stata trovata senza vita in un hotel a Slough, Berkshire. Un forum online potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella sua morte

Il corpo di Aimee Walton, una giovane di 21 anni, è stato rinvenuto privo di vita in una stanza d’albergo a Slough, nel Berkshire, Regno Unito, nell’ottobre del 2022. Inizialmente, tutto lasciava pensare che si trattasse di un suicidio: la ragazza aveva assunto una sostanza letale in maniera intenzionale. Per mesi, la famiglia aveva accettato questa versione dei fatti, convinta che Aimee avesse deciso di togliersi la vita autonomamente. Tuttavia, con il passare del tempo, sono emersi dettagli che hanno portato a riconsiderare questa ipotesi.





Le indagini condotte successivamente hanno rivelato un retroscena inquietante: prima della sua morte, Aimee Walton frequentava un forum online che istigava al suicidio. Questo spazio virtuale, ora sotto esame da parte delle autorità britanniche, è stato collegato a numerosi decessi nel Regno Unito e continua a essere oggetto di investigazioni da parte di Ofcom, il regolatore indipendente delle comunicazioni, in conformità con l’Online Safety Act.

La sorella maggiore di Aimee, Adele Zeynep Walton, giornalista di 25 anni, ha deciso di dedicarsi alla sensibilizzazione su questo tema dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Secondo quanto dichiarato da Adele al Guardian, Aimee stava attraversando un periodo estremamente delicato: la sua salute mentale era compromessa e si era isolata dal mondo. Sarebbe stato proprio questo stato di vulnerabilità a spingerla verso il forum ora sotto inchiesta.

Secondo la famiglia e le autorità, quel forum è stato un luogo di incontro per persone che condividono sentimenti di rabbia e disperazione, trasformandoli spesso in movimenti organizzati. Non si tratta solo di cyberbullismo tradizionale, ma di spazi digitali dove gruppi trovano un obiettivo comune per il loro odio. Un esempio emblematico è il fenomeno noto come “Black Pill”, una radicalizzazione degli incel, uomini che incolpano le donne per i propri fallimenti personali e professionali.

Il caso di Aimee Walton sembra inserirsi in questo contesto. Le indagini hanno indicato che la giovane avrebbe trovato informazioni su come procurarsi la sostanza letale proprio su quel forum. Inoltre, avrebbe incontrato lì un uomo che l’ha accompagnata all’hotel dove è stata trovata morta. Questo individuo è stato inizialmente accusato di aver assistito al suicidio, ma finora non sono state avviate azioni legali contro di lui.

Secondo una ricerca condotta dal New York Times, i forum simili a quello frequentato da Aimee operano in modo subdolo e spesso sfuggono ai controlli delle autorità. Gli utenti condividono dettagli su metodi per togliersi la vita e si sostengono a vicenda in questo proposito, creando una rete tossica che si alimenta di disperazione e vulnerabilità.

La morte di Aimee Walton ha acceso un dibattito più ampio sulla sicurezza online e sull’impatto dei contenuti digitali sulla salute mentale delle persone. L’Online Safety Act mira proprio a regolamentare questi spazi e a proteggere gli utenti da contenuti dannosi. Tuttavia, il fenomeno dei forum che istigano al suicidio dimostra quanto sia difficile intervenire efficacemente in un mondo digitale sempre più complesso.

La famiglia Walton continua a chiedere giustizia per Aimee e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati a questi luoghi virtuali. Adele Zeynep Walton, in particolare, ha deciso di utilizzare la sua esperienza professionale per raccontare le storie di chi è stato vittima dell’odio online e delle sue conseguenze devastanti. “Ci sono persone che approfittano della fragilità altrui per alimentare la loro rabbia e il loro odio”, ha dichiarato la giornalista.

Il caso di Aimee Walton non è isolato: le autorità stanno cercando di comprendere l’entità del problema e di individuare soluzioni che possano prevenire ulteriori tragedie. Nel frattempo, la famiglia della giovane spera che la sua storia possa servire da monito per altri e contribuire a rendere il web un luogo più sicuro per tutti.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità delle piattaforme online e sull’importanza di garantire un ambiente digitale che non amplifichi la sofferenza ma offra supporto a chi ne ha bisogno. La morte di Aimee Walton rimane un doloroso esempio di quanto possano essere pericolosi certi angoli nascosti del web.