Il rapper americano Young Noble, membro degli Outlawz, si è tolto la vita a 47 anni. La notizia ha sconvolto il mondo dell’hip hop

Il mondo dell’hip hop piange la scomparsa di Young Noble, pseudonimo di Rufus Lee Cooper III, noto rapper e membro del gruppo musicale Outlawz, fondato da Tupac Shakur. L’artista si è suicidato il 4 luglio, sparandosi un colpo di pistola. Aveva 47 anni. La tragica notizia è stata resa pubblica da E.D.I. Mean, suo amico e collega, attraverso un post su Instagram.





La notizia del suicidio ha lasciato sgomenti amici, fan e colleghi, portando alla luce il problema della salute mentale, spesso ignorato o sottovalutato. Nel messaggio condiviso sui social, E.D.I. Mean ha espresso il suo dolore per la perdita di una persona che considerava un fratello: “Oggi ho ricevuto una delle notizie più devastanti e inaspettate della mia vita. Mio fratello e compagno da oltre 30 anni si è tolto la vita questa mattina. La salute mentale è una battaglia reale che in tanti combattono in silenzio. Controllate i vostri cari.”

Anche altri artisti hanno voluto sottolineare l’importanza di affrontare il tema della salute mentale. Tra questi, Snoop Dogg, che ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: “Dannazione, la salute mentale è un problema reale.” Il messaggio riflette un sentimento condiviso da molti nel settore musicale, dove la pressione e le aspettative spesso mettono a dura prova gli artisti.

Young Noble, nato il 21 marzo 1978 in California, ha trascorso gran parte della sua giovinezza nel New Jersey, dove ha incontrato Hussein Fatal e Yaki Kadafi, futuri membri degli Outlawz. Tornato in California, nel 1996 ha avuto l’opportunità di conoscere Tupac Shakur durante la registrazione dell’album “All Eyez on Me”. Questo incontro ha segnato l’inizio di una collaborazione artistica e personale che ha portato Young Noble a unirsi al collettivo musicale creato dal leggendario rapper.

Dopo la morte di Tupac, avvenuta nello stesso anno, Young Noble ha avuto un ruolo significativo nel completamento del progetto incompiuto del rapper, “The Don Killuminati: The 7 Day Theory”. L’album, pubblicato postumo, include alcuni brani celebri in cui figura anche il nome di Young Noble, come “Hail Mary”, “Life of an Outlaw” e “Just Like Daddy”. Queste canzoni sono diventate pietre miliari della storia dell’hip hop, consolidando il contributo artistico di Young Noble al genere.

Nonostante la sua carriera musicale di successo, la vita personale del rapper era segnata da difficoltà e sofferenze che, secondo quanto riportato dai suoi amici, potrebbero aver contribuito alla sua tragica decisione. La sua morte ha acceso i riflettori su un tema spesso trascurato: il benessere mentale degli artisti e l’importanza di fornire supporto a chi ne ha bisogno.

La comunità musicale e i fan di tutto il mondo stanno rendendo omaggio a Young Noble, ricordandolo non solo per il suo talento artistico ma anche per il suo contributo alla cultura hip hop. Il suo lavoro con gli Outlawz e la sua collaborazione con Tupac Shakur rimarranno per sempre nella memoria collettiva degli appassionati del genere.

La scomparsa di Young Noble rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica e un monito sull’importanza di affrontare i problemi legati alla salute mentale. Come sottolineato da E.D.I. Mean, è fondamentale prestare attenzione ai segnali di disagio nei nostri cari e offrire loro il sostegno necessario: “Controllate i vostri cari.”

In un momento così difficile, il ricordo dell’artista rimane vivo attraverso le sue canzoni e il suo impatto sulla scena musicale. Il suo contributo agli Outlawz e alla musica hip hop continuerà a ispirare generazioni future, nonostante la sua prematura scomparsa.