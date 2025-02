Iago García sotto accusa al Grande Fratello: critiche dure e proposta di squalifica dopo le dichiarazioni su Shaila

Iago García rischia la squalifica dopo le sue dichiarazioni su Shaila Gatta. La rete si infuria, accusandolo di body shaming e misoginia. Ecco i dettagli della bufera.





La tensione al Grande Fratello è esplosa nelle ultime ore a causa di alcune dichiarazioni di Iago García su Shaila Gatta, che hanno suscitato un acceso dibattito sui social. L’attore, uno dei sei concorrenti in nomination per l’eliminazione, è stato accusato di body shaming e misoginia. I suoi commenti su Shaila, giudicando i suoi movimenti come “volgari” e definendo altri come “sensuali”, hanno scatenato un’ondata di critiche, anche nei confronti di Javier Martínez, con cui Iago discuteva.

La discussione tra i due concorrenti riguarda il comportamento delle donne nella Casa, con Iago che ha definito i movimenti di Shaila poco raffinati rispetto a quelli di Chiara Cainelli. Su X, l’hashtag #fuoriIago è diventato virale in pochissimo tempo, con molti utenti che hanno condannato il comportamento dell’attore. “Criticare una donna in questo modo è vergognoso”, ha commentato un utente. Un altro ha aggiunto: “Questo è body shaming e non può passare in tv”.

Le critiche non si sono fermate a Iago. Anche Javier Martínez, che ha mostrato sorpresa per l’interesse passato verso Shaila, è stato oggetto di critiche, soprattutto da parte dei sostenitori della ballerina. “Javier che sostiene Iago è una delusione totale. Shaila merita rispetto, non giudizi maschilisti”, ha scritto un fan.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato l’incidente, sostenendo che certe frasi siano “semplicemente inaccettabili” e chiedendo un provvedimento immediato. Resta da vedere quale decisione prenderà la produzione riguardo a Iago García, già sotto osservazione per altre sue dichiarazioni controversie.