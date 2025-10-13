Ian Watkins, ex cantante dei Lostprophets condannato per pedofilia, ucciso in carcere da due detenuti





L’ex cantante dei Lostprophets, Ian Watkins, è stato assassinato all’interno della prigione nel Nord dell’Inghilterra dove stava scontando una condanna a 29 anni per reati sessuali su minori. L’aggressione, avvenuta tramite accoltellamento, ha portato alla morte immediata dell’artista, suscitando forte preoccupazione e indignazione. Due uomini, di 25 e 43 anni, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio.





Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, l’intervento è stato richiesto dopo che era stata segnalata una grave aggressione a un prigioniero. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo, hanno trovato Watkins già privo di vita. Un portavoce del servizio penitenziario ha confermato di essere a conoscenza dell’incidente, ma ha dichiarato di non poter fornire ulteriori dettagli mentre le indagini sono in corso.

Ian Watkins era stato condannato nel 2013 a 29 anni di carcere, a cui si aggiungono sei anni di libertà vigilata, dopo essersi dichiarato colpevole di ben 13 capi d’accusa. Tra questi figuravano reati gravissimi, come il tentato stupro di un neonato, l’aggressione sessuale a un bambino di età inferiore ai 13 anni, e il contatto sessuale con un bambino di un anno. Inoltre, Watkins era stato accusato di aver cospirato per stuprare una bambina e di aver incoraggiato un fan a abusare del proprio figlio.

Il giudice che ha emesso la sentenza ha descritto Watkins come un “manipolatore” e un “pericoloso predatore sessuale”, sottolineando come avesse sfruttato la sua fama per soddisfare quella che il magistrato ha definito una “insaziabile lussuria”. Durante il processo, il giudice ha dichiarato: “Coloro che sono comparsi in questi tribunali per molti anni hanno visto un gran numero di casi orribili. Questo caso, tuttavia, apre nuove strade.”

La situazione di Ian Watkins non era nuova alle aggressioni. Nell’agosto del 2023, era già stato vittima di un attacco, ma in quell’occasione era riuscito a salvarsi. Tuttavia, le recenti notizie indicano un aumento delle violenze all’interno della struttura penitenziaria, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei detenuti.

La notizia della morte di Watkins ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico. Molti esprimono un senso di giustizia per un uomo condannato per crimini così gravi, mentre altri si interrogano sulla sicurezza e sulle condizioni all’interno delle prigioni. La comunità e i media stanno seguendo da vicino l’evoluzione delle indagini, che potrebbero portare a ulteriori sviluppi.

Le autorità penitenziarie sono ora sotto pressione per fornire risposte chiare riguardo alle circostanze dell’omicidio e alle misure di sicurezza adottate per proteggere i detenuti. La morte di Ian Watkins rappresenta un caso complesso che solleva interrogativi non solo sulla sua condanna, ma anche sulla gestione delle violenze all’interno del sistema carcerario.



