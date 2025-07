Il calciatore del Liverpool Diogo Jota e suo fratello André Silva sono morti in un incidente stradale in Spagna. Jorge Mendes, agente di Jota, sconvolto dal dolore

La comunità calcistica internazionale è stata scossa dalla tragica notizia della morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, e di suo fratello André Silva. I due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Zamora, nel nord-ovest della Spagna, vicino al confine con il Portogallo. L’auto su cui viaggiavano, una Lamborghini, è stata coinvolta in un violento impatto che ha causato un incendio, rendendo impossibile ogni tentativo di soccorso.





Le salme dei due fratelli sono state trasportate inizialmente alla città spagnola di Puebla de Sanabria, dove il noto agente sportivo Jorge Mendes, che rappresentava Diogo Jota da anni, ha accompagnato la madre del calciatore all’obitorio. Visibilmente provato, Mendes non è riuscito a rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti, affermando tra le lacrime: “Non riesco ancora a crederci, è molto difficile, è molto difficile.”

Giovedì sera i carri funebri hanno attraversato il confine per riportare le salme a Gondomar, città natale di André Silva, situata nei pressi di Porto, dove Diogo Jota era nato nel 1996. Solo due settimane prima della tragedia, il calciatore aveva celebrato il matrimonio con la sua compagna di lunga data, Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli. Sui social media Jota aveva condiviso la gioia di quel giorno speciale, definendolo “Un giorno che non dimenticheremo mai”. La notizia della sua morte ha gettato un’ombra su quella che era stata una celebrazione di amore e felicità.

La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia dei due giovani. Giovedì sera, l’arrivo delle bare nella chiesa di Gondomar è stato accolto da applausi e segni di cordoglio da parte dei presenti. La veglia funebre si è svolta questa mattina presso la Capela de Ressurreicao, mentre i funerali sono programmati per domani mattina alle 10 presso la Igreja Matriz. Il parroco locale ha sottolineato l’importanza di questo momento per la comunità: “Siamo qua per celebrare la loro vita con tutti e condividere il dolore e la speranza cristiana.”

La notizia della scomparsa di Diogo Jota ha generato una vasta ondata di tributi da parte dei tifosi del Liverpool, che si sono radunati fuori dallo stadio di Anfield per rendere omaggio al calciatore. Fiori, sciarpe e messaggi sono stati deposti in memoria di un giocatore che aveva conquistato il cuore dei supporter con il suo talento e la sua dedizione. Anche i compagni di squadra e lo staff del club inglese hanno espresso il loro dolore per la perdita.

Il tragico incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale, ma per ora le autorità spagnole non hanno fornito ulteriori dettagli sulle cause dello schianto. Il fisioterapista personale di Jota ha chiesto rispetto per la memoria del calciatore, dichiarando: “Ho letto cose spiacevoli. Voglio che si sappia la verità.” Tuttavia, non è stato chiarito a cosa si riferisse esattamente.

La morte di Diogo Jota e di suo fratello rappresenta una perdita incalcolabile per le loro famiglie e per il mondo del calcio. Il dolore per questa tragedia è amplificato dal fatto che Jota aveva appena iniziato una nuova fase della sua vita personale e professionale. La sua carriera, che lo aveva portato a giocare ai massimi livelli in Europa, si interrompe bruscamente lasciando un vuoto difficile da colmare.

Domani mattina la comunità di Gondomar e i fan di Jota si riuniranno per l’ultimo saluto al calciatore e a suo fratello. Sarà un momento di riflessione e ricordo per due giovani vite spezzate troppo presto.