Il calciatore del Manchester City, Jack Grealish, è stato vittima di uno scherzo in Grecia: un tifoso lo ha ingannato facendogli firmare il conto di un club

In vacanza in Grecia, Jack Grealish si stava godendo un momento di relax, sdraiato al sole vicino alla piscina e al mare cristallino, con un drink in mano. Tuttavia, un episodio curioso ha interrotto la sua tranquillità: un tifoso, fingendo di voler un autografo, lo ha convinto a firmare il conto di un club. La scena è stata ripresa in un video diventato virale su TikTok, mostrando come il calciatore sia caduto nel tranello con estrema facilità.





Le immagini diffuse sui social mostrano chiaramente il momento in cui un uomo si avvicina a Grealish, che lo accoglie con gentilezza e disponibilità. Con il sorriso sulle labbra, il giocatore firma quello che pensa essere un semplice autografo, per poi tornare a rilassarsi sul divano. Tuttavia, quel foglio non era destinato a un ricordo per il tifoso: si trattava invece della ricevuta del conto del locale.

Nonostante qualcuno possa ipotizzare che si tratti di una gag orchestrata dallo stesso calciatore, i media inglesi ritengono che Grealish sia stato vittima di una distrazione. Immerso nel clima di relax della sua vacanza, non avrebbe notato che stava firmando qualcosa di diverso da ciò che gli era stato detto.

Il video ha attirato molta attenzione, anche perché arriva in un momento particolare per il calciatore. Dopo essere stato escluso da Pep Guardiola per il Mondiale per Club, Grealish ha deciso di prendersi una pausa per riflettere sul proprio futuro. Alcune voci di mercato suggeriscono che potrebbe trasferirsi al Napoli di Antonio Conte, dove ritroverebbe il compagno di squadra Kevin De Bruyne. Nel frattempo, il soggiorno in Grecia gli sta servendo per recuperare energie e superare la delusione per la sua situazione al Manchester City.

La scena ripresa nel video mostra il calciatore mentre interagisce con il tifoso in modo amichevole. Dopo aver firmato il foglio, l’uomo gli stringe la mano e restituisce il libretto al cameriere del locale, contenente la firma che autorizza il pagamento del conto. Un episodio che ha suscitato curiosità e qualche sorriso sui social.

Non è la prima volta che la generosità di Jack Grealish viene sottolineata. A marzo scorso, infatti, il calciatore aveva sorpreso i clienti di un bar pagando circa 600 euro per le bevande consumate da tutti i presenti. Questo gesto potrebbe far pensare che anche in questa occasione abbia accettato di saldare il conto senza troppo pensarci.

L’episodio, seppur insolito, mette in luce quanto sia facile distrarsi in momenti di totale relax. Per Grealish, questa vacanza rappresenta una parentesi di serenità in attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Resta da vedere se questo scherzo avrà ulteriori sviluppi o se rimarrà semplicemente un aneddoto curioso legato alla sua permanenza in Grecia.

Le immagini del video continuano a circolare online, alimentando discussioni tra i tifosi e i media. Nel frattempo, Grealish prosegue la sua vacanza, cercando di sfruttare al meglio questo periodo di pausa per ricaricare le energie e prepararsi alle sfide future, sia dentro che fuori dal campo.