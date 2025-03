Il calciatore Lazarov muore in discoteca: ha sacrificato la sua vita per salvare altre persone

Andrej Lazarov, un calciatore di 25 anni, è deceduto a causa di un tragico incendio scoppiato in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord, sabato sera. L’incendio, probabilmente innescato da alcuni mini bengala utilizzati per festeggiare, ha causato una devastazione immediata nel locale, lasciando un bilancio drammatico di almeno 60 vittime e oltre 155 feriti.





Secondo le prime ricostruzioni, Lazarov si trovava nella discoteca quando si è sviluppato il rogo. Ha perso la vita nel tentativo di salvare alcune delle persone intrappolate all’interno. Trasportato d’urgenza in ospedale, il calciatore è deceduto a causa delle gravi intossicazioni da fumi tossici, delle ustioni e delle lesioni riportate durante il suo eroico intervento.

La società per la quale giocava, lo Shkupi, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui esprime profondo cordoglio per la perdita del giovane atleta. “È con profondo dolore e immensa tristezza – si legge nella nota – che condividiamo la notizia che il nostro calciatore, Andrej Lazarov, rientra tra le vittime del tragico incendio verificatosi durante la notte a Kocani. Da eroe quale era, Lazarov perse la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dalla zona devastata dall’incendio. Morì soffocato dal fumo mentre cercava di salvare vite umane, dimostrando coraggio e umanità fino all’ultimo momento”.

Il centrocampista, originario della Macedonia, era arrivato nel paese nel settembre 2024, dopo aver concluso la sua esperienza con i croati del Gorica. La nota del club prosegue: “Il suo atto eroico rimarrà per sempre nella nostra memoria – a testimonianza del suo nobile carattere e del suo grande cuore. Si tratta di una perdita enorme per il nostro club, per i suoi compagni di squadra e per l’intera comunità calcistica. Non bastano le parole per descrivere il dolore che proviamo in questi momenti, a causa di questa tragedia, una delle più grandi che abbiano mai colpito il nostro club nella storia. Il ricordo di Andrej vivrà per sempre nei nostri cuori”.

Andrej Lazarov ha avuto una carriera calcistica che lo ha visto militare in diverse squadre della Macedonia e della Croazia. Oltre a giocare per lo Shkupi, ha fatto parte di altre formazioni, tra cui Tikves, Rabotnicki e Metalurg. La sua dedizione e il suo talento lo hanno reso un giocatore rispettato e amato dai tifosi.

Il drammatico incidente ha scosso profondamente la comunità calcistica e i cittadini di Kocani. Le autorità locali stanno indagando sulle cause esatte dell’incendio e sulle responsabilità legate alla sicurezza del locale. In attesa di ulteriori informazioni, la tragedia di Lazarov ha portato a una riflessione collettiva sull’importanza della sicurezza nei luoghi di aggregazione.