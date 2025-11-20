Il carico travolge la cabina del tir: camionista muore in incidente a Marcianise





Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, sulla Strada Provinciale 335 a Marcianise, un comune situato nella provincia di Caserta. La vittima dell’incidente è il conducente di un tir, le cui generalità non sono state ancora rese note. Secondo le prime informazioni disponibili, il camion trasportava due archi in cemento armato quando, intorno alle ore 15, il carico si è spostato in avanti, probabilmente a causa di una brusca frenata. Questo movimento ha sfondato la cabina del veicolo, schiacciando il conducente all’interno.





Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, con squadre provenienti dal distaccamento di Marcianise. Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato l’uomo intrappolato nella cabina del tir e hanno tentato di liberarlo. Nonostante il loro tempestivo intervento e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, per il conducente non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le operazioni di messa in sicurezza del sito e di rimozione del mezzo pesante coinvolto nel tragico incidente sono attualmente in corso. I vigili del fuoco stanno utilizzando un autogru per gestire la situazione e procedere con il recupero della salma, necessaria per l’identificazione della vittima e per le indagini del caso. Per fare piena luce sull’accaduto, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Marcianise, i quali hanno avviato tutti i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e per individuare eventuali responsabilità.

Le autorità locali stanno seguendo da vicino la situazione, assicurandosi che tutte le procedure vengano rispettate e che le indagini possano chiarire le cause di questo drammatico evento. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando i rischi associati al trasporto di carichi pesanti su strade provinciali.

La Strada Provinciale 335 è una via di collegamento importante per la zona, e incidenti come questo pongono l’accento sulla necessità di garantire la sicurezza stradale. Le autorità competenti potrebbero dover rivedere le normative riguardanti il trasporto di carichi pesanti, in modo da prevenire simili tragedie in futuro.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni del veicolo o sul carico che stava trasportando. Tuttavia, la comunità di Marcianise è in lutto per la perdita del conducente, un uomo che, come molti altri, svolgeva un lavoro cruciale per l’economia locale e nazionale.



