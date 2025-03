Il caso di Lorenzo Spolverato del Grande Fratello solleva polemiche anche a Uno Mattina in Famiglia, dove si discute di bullismo e comportamenti inappropriati

Il reality show Grande Fratello continua a far parlare di sé, tanto che è approdato anche a Uno Mattina in Famiglia, programma di Rai condotto da Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Durante la consueta rassegna stampa, Gianni Ippoliti ha messo in evidenza il comportamento controverso di Lorenzo Spolverato, concorrente del programma, recentemente al centro di numerose critiche.





Negli ultimi tempi, Lorenzo è stato oggetto di polemiche per il suo atteggiamento aggressivo e per la sua strategia di gioco, che molti considerano eccessiva. Un episodio emblematico è stata la proposta fatta a Shaila di flirtare con Emanuele per creare una situazione di interesse romantico, nota come “ship”. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla sua etica e sui valori che il programma intende promuovere.

La discussione su Lorenzo ha assunto toni accesi, con molti spettatori che chiedono la sua squalifica. Il concorrente ha anche subito attacchi per la sua partecipazione a una scena hot durante il Carnevale, che ha suscitato ulteriori polemiche sui social media. Nonostante ciò, gli autori del Grande Fratello non sembrano avere intenzione di intervenire, e Lorenzo rimane in gara come primo finalista, con possibilità di vittoria.

Nella puntata di Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha dedicato una parte della trasmissione all’argomento del bullismo, citando esplicitamente il caso di Lorenzo. In un contesto in cui si celebra la Festa della Donna, Ippoliti ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema del rispetto e della dignità femminile. “Oggi 9 marzo, giorno dopo l’8 marzo, si dice che la Festa della Donna debba essere celebrata e ricordata tutto l’anno, non solo in un giorno,” ha affermato il conduttore, evidenziando come alcuni comportamenti inadeguati continuino a essere tollerati in televisione.

Durante la trasmissione, Ippoliti ha richiamato l’attenzione sulle segnalazioni fatte dal Codacons riguardo a episodi di violenza, bullismo e bestemmie attribuiti a Lorenzo all’interno della Casa. Ha posto una domanda provocatoria agli ospiti in studio: “Cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, bullizzato, aggredito, per restare ancora in tv?” Le risposte dei presenti, tra cui Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, hanno mostrato una chiara disapprovazione, con un semplice “Ehhh” che ha riassunto il loro pensiero.

Il video di questo segmento è diventato virale sui social, sollevando ulteriori discussioni riguardo alla presenza di Lorenzo nel programma. Un utente ha commentato: “Caro Alfonso, stamattina in Rai. Hanno ragione, cosa aspettate a buttarlo fuori?” Le parole di Ippoliti e le reazioni del pubblico mettono in luce un crescente malcontento nei confronti del comportamento di Lorenzo e della gestione da parte degli autori del reality.

La questione della squalifica di Lorenzo non è solo una questione di opinioni, ma riflette un dibattito più ampio su come i reality show affrontano comportamenti problematici e se siano in grado di garantire un ambiente sano e rispettoso per tutti i concorrenti. La presenza di figure come Lorenzo, che sono accusate di bullismo, pone interrogativi sull’etica del programma e sul messaggio che trasmette al pubblico.