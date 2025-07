Il celebre compositore Mark Snow, noto per le colonne sonore di X-Files e altre serie tv, è morto a 78 anni nella sua casa in Connecticut

È scomparso all’età di 78 anni Mark Snow, uno dei più importanti compositori per la televisione, che ha regalato al pubblico alcune delle colonne sonore più iconiche degli ultimi decenni. La notizia del decesso è stata confermata dal suo agente, che non ha però fornito dettagli sulle cause della morte. Snow si è spento nella sua abitazione in Connecticut, lasciando un’eredità musicale indelebile.





Nato il 26 settembre 1946 a New York con il nome di Mark Fulterman, decise in seguito di adottare il cognome Snow. Cresciuto a Brooklyn, mostrò fin da giovane un talento per la musica, che lo portò a frequentare la prestigiosa Juilliard School. La sua carriera di compositore prese il via alla fine degli anni Settanta, e da allora il suo nome è stato associato a numerosi successi televisivi e cinematografici.

Tra le sue opere più celebri si distingue la colonna sonora di X-Files, una serie che ha fatto la storia della televisione. Snow ha composto la musica per circa 200 episodi della serie, oltre che per i due film basati su di essa. Il tema principale, caratterizzato da una melodia fischiata e un’eco suggestiva, è diventato un simbolo della serie e ha raggiunto la seconda posizione nella UK Singles Chart. Curiosamente, questa celebre melodia nacque quasi per caso, ma riuscì a conquistare il pubblico e gli appassionati del genere.

La carriera di Mark Snow non si è però limitata a X-Files. Il compositore ha lavorato su numerosi altri progetti televisivi, contribuendo alla creazione di musiche memorabili. Tra questi spiccano le colonne sonore di Cuore e Batticuore (Hart to Hart), T.J. Hooker, Smallville, Millennium e Blue Bloods. Il suo talento gli ha permesso di spaziare anche nel mondo del cinema, firmando le musiche di film come The New Mutants, Pazzi in Alabama e Generazione perfetta.

Il contributo di Snow all’industria televisiva e musicale è stato riconosciuto con ben 15 nomination agli Emmy Awards, un risultato che testimonia la sua straordinaria capacità di creare colonne sonore capaci di arricchire e valorizzare le storie narrate sul piccolo schermo. La sua abilità nel trovare il giusto equilibrio tra emozione e atmosfera lo ha reso uno dei compositori più rispettati e ammirati del settore.

Oltre alla sua carriera come compositore, Mark Snow è stato anche membro fondatore della New York Rock & Roll Ensemble, una band rock attiva tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Questo progetto musicale dimostra la versatilità del suo talento e la sua passione per la musica in tutte le sue forme.

La scomparsa di Mark Snow rappresenta una grande perdita per il mondo della musica e della televisione. La sua capacità di creare melodie evocative e indimenticabili ha lasciato un segno profondo nella cultura popolare. Le sue opere continueranno a vivere attraverso le serie e i film che ha arricchito con il suo genio creativo, mantenendo viva la memoria di un artista che ha saputo trasformare la musica in un elemento narrativo fondamentale.

La famiglia e gli amici del compositore non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni al momento. Tuttavia, il ricordo di Snow rimarrà vivo grazie al suo straordinario contributo artistico, che continuerà a ispirare generazioni di musicisti e compositori.