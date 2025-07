Il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile HR Kristin Cabot sono stati messi in congedo dopo un abbraccio pubblico durante un concerto dei Coldplay a Boston

Una vicenda insolita sta scuotendo l’azienda tecnologica Astronomer, con sede negli Stati Uniti. Il suo amministratore delegato, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, sono stati messi in congedo a seguito di un episodio avvenuto al Gillette Stadium di Boston durante un concerto dei Coldplay. La coppia è stata ripresa dalla kiss cam mentre si abbracciava, attirando l’attenzione di oltre 55.000 spettatori presenti. L’evento ha generato un clamore mediatico che ha portato l’azienda ad avviare un’indagine formale.





Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla situazione, Andy Byron starebbe attualmente negoziando un pacchetto di uscita dalla società. Nel frattempo, il co-fondatore e Chief Product Officer di Astronomer, Pete DeJoy, è stato nominato CEO ad interim per garantire la continuità operativa dell’azienda.

Astronomer ha diffuso una nota ufficiale su LinkedIn per chiarire la sua posizione: “Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità.” Nonostante il clamore, Byron non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica o scuse ufficiali. L’azienda ha inoltre smentito l’esistenza di documenti che suggerirebbero il contrario, definendoli “falsi”.

La reazione dei dipendenti di Astronomer è stata tutt’altro che discreta. Una fonte interna ha raccontato al New York Post che molti ex collaboratori si sarebbero divertiti a commentare l’accaduto. “Tutti si sbellicano dalle risate e si godono alla grande quello che è successo e il fatto che lui sia stato smascherato,” ha dichiarato la fonte, aggiungendo che Andy Byron era percepito come un dirigente “ossessionato dalle vendite” e dal comportamento “tossico” sul posto di lavoro.

Sul fronte personale, le conseguenze dello scandalo sembrano aver colpito duramente le famiglie coinvolte. Andy Byron, sposato con Megan Kerrigan, ha visto sua moglie prendere provvedimenti drastici sui social media: prima ha rimosso il cognome dal suo profilo, poi ha deciso di chiuderlo completamente. Kristin Cabot, invece, pare sia già divorziata e quindi libera di intraprendere relazioni al di fuori del contesto lavorativo. Entrambi hanno preferito non commentare pubblicamente, probabilmente sopraffatti dall’attenzione mediatica.

L’origine dello scandalo risale a una fan dei Coldplay presente al concerto, che ha filmato l’abbraccio della coppia e lo ha condiviso online. La donna, intervistata dal quotidiano The US Sun, ha spiegato di non aver avuto intenzione di creare una situazione così esplosiva: “Non avevo idea di chi fosse la coppia. Ho solo pensato di aver notato una reazione interessante alla kiss cam e ho deciso di pubblicarla. Una parte di me si sente in colpa per aver stravolto la vita di queste persone.”

Astronomer, nota per essere un’azienda tecnologica innovativa, si trova ora a dover affrontare una crisi interna che potrebbe influenzare la sua reputazione e il morale dei dipendenti. La nomina temporanea di Pete DeJoy come CEO potrebbe rappresentare una fase di transizione verso una nuova leadership più stabile. Tuttavia, resta da vedere come questa vicenda influenzerà il futuro dell’azienda e delle persone coinvolte.