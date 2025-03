Il Ceo di Ryanair al ristorante, nel conto una voce insolita: 7 euro per lo spazio extra tra le gambe

Un episodio curioso ha coinvolto Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, durante una cena in un ristorante di Navan, nella contea di Meath, in Irlanda. Al momento del conto, il personale del locale ha deciso di aggiungere alcune voci extra, ispirate alle politiche tariffarie della compagnia aerea low-cost da lui guidata. Tra le spese supplementari figuravano 7 euro per lo “spazio extra per le gambe”, un costo per i “posti a sedere prioritari” e una tariffa per la “prenotazione dell’area riservata”. In totale, il conto è stato maggiorato di circa 38 euro rispetto al dovuto.





L’episodio, che si è rivelato una burla ben riuscita, è stato accolto con ironia dallo stesso O’Leary. Il Ceo ha infatti ammesso di aver trovato divertente la trovata del ristorante, che ha voluto scherzare sulle pratiche commerciali tipiche della compagnia da lui diretta. Ryanair è infatti nota per applicare costi aggiuntivi su diversi servizi, come la scelta del posto a sedere o l’imbarco prioritario. Ad esempio, i sedili con maggiore spazio per le gambe, situati nelle prime file o vicino alle uscite di emergenza, possono costare dai 11 ai 33 euro a seconda del volo.

Il ristorante in questione, il Luvida Restaurant, ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare O’Leary della visita e spiegare il gesto con tono leggero e scherzoso. “Grazie a Michael O’Leary per aver scelto di cenare con noi stasera! È stato un piacere ospitarla. Spero che non si dispiaccia se abbiamo aggiunto alcuni costi aggiuntivi al suo conto per lo spazio extra per le gambe, i posti a sedere prioritari e la prenotazione dell’area silenziosa”, si legge nel post condiviso dal locale.

L’iniziativa del ristorante ha riscosso grande successo sia tra i clienti presenti sia sui social media, dove in molti hanno apprezzato l’ironia e l’ingegno dimostrati dal personale. L’episodio ha anche acceso una discussione sui costi extra applicati dalle compagnie aeree low-cost, un tema spesso dibattuto dai viaggiatori.

La politica tariffaria di Ryanair, infatti, prevede l’aggiunta di numerosi supplementi per servizi che altre compagnie considerano standard. Tra questi, la scelta del posto, l’imbarco prioritario, il trasporto dei bagagli a mano più grandi e, appunto, i sedili con maggiore comodità. Questi costi aggiuntivi, pur essendo una pratica consolidata nel settore del trasporto aereo low-cost, sono spesso oggetto di critiche da parte di chi viaggia, ma rappresentano anche una delle chiavi del successo economico della compagnia irlandese.

L’episodio ha messo in luce, in modo creativo, come queste pratiche possano essere percepite dai consumatori, utilizzando un contesto completamente diverso, come quello della ristorazione, per sottolinearne l’aspetto ironico. Il gesto del Luvida Restaurant ha quindi trasformato una semplice cena in un’occasione per coinvolgere il noto Ceo in una burla leggera e divertente, senza tuttavia risultare offensiva.

Questa iniziativa ha anche contribuito a dare visibilità al ristorante, attirando l’attenzione dei media e dei social network. Molti utenti hanno commentato l’episodio con toni positivi, elogiando la creatività del locale e la sportività di O’Leary nel saper accettare lo scherzo con il giusto spirito.

Non è la prima volta che Michael O’Leary si trova al centro di episodi curiosi legati alla sua figura e alla compagnia che dirige. Il Ceo di Ryanair è noto per il suo carattere diretto e per alcune dichiarazioni provocatorie che, nel corso degli anni, hanno spesso fatto discutere. Tuttavia, in questa occasione, l’episodio ha mostrato un lato più leggero e ironico, che ha contribuito a renderlo ancora più popolare tra il pubblico.