Il climber Dedelate riesce a entrare al Teatro Ariston, le foto sui social: ‘Nessuna sicurezza

L’urban climber Dedelate si infiltra al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2025, sollevando dubbi sulla sicurezza della kermesse canora più famosa d’Italia.

L’influencer noto come Dedelate, famoso sui social per le sue audaci imprese di urban climbing, ha scatenato un’ondata di polemiche dopo essersi introdotto nel Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2025. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 250mila follower, Dedelate ha pubblicato una serie di foto e video che documentano la sua incursione, sia all’interno che all’esterno della struttura. Tra i contenuti condivisi, anche un video girato durante l’esibizione di Tony Effe, accompagnato dalla frase: “Nessuna sicurezza”.





Questa “impresa” arriva pochi giorni dopo la denuncia di Striscia la Notizia, che aveva evidenziato falle significative nel sistema di sicurezza del Festival. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione della sicurezza durante uno degli eventi più seguiti d’Italia.

Dedelate e l’incursione all’Ariston: “Nessuna sicurezza”

Conosciuto per le sue scalate su edifici e monumenti, Dedelate ha deciso di spingere ancora oltre i limiti, scegliendo come teatro della sua ultima impresa il prestigioso Festival di Sanremo. L’influencer ha condiviso sui social un carosello di immagini e video che lo ritraggono all’interno del Teatro Ariston, documentando ogni momento della sua incursione. Tra i video pubblicati, anche riprese delle forze dell’ordine presenti nei pressi del teatro.

Nel post dedicato alla sua “fatica”, Dedelate ha lanciato un’accusa diretta al sistema di sicurezza del Festival, definendolo inesistente: “Nessuna sicurezza”. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando polemiche e domande sulla vulnerabilità di un evento così importante e mediatico.

La risposta della Rai: “Cercheremo di migliorare”

Durante la conferenza stampa per la finale del Festival di Sanremo, i dirigenti Rai hanno affrontato la questione, dichiarando di non essere a conoscenza dell’accaduto fino alla pubblicazione dei contenuti sui social. “Cercheremo in tutti i modi di migliorare le cose”, hanno assicurato, promettendo di indagare sull’episodio e di rafforzare i controlli per evitare situazioni simili in futuro.

Striscia la Notizia e le falle nella sicurezza: “Entrati con un coltello”

L’incursione di Dedelate non è l’unico episodio che ha messo in discussione il sistema di sicurezza del Festival di Sanremo. Nei giorni precedenti, Striscia la Notizia aveva trasmesso un servizio in cui dimostrava come fosse possibile accedere alla zona rossa del Festival con un coltello legato in vita. Durante la conferenza stampa del 13 febbraio, l’inviato Pinuccio aveva chiesto spiegazioni ai responsabili della sicurezza, sollevando interrogativi su chi gestisce l’appalto per i controlli.

Il conduttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha commentato l’episodio con parole di rammarico: “Molto male che si sia riusciti a entrare nella zona rossa con un coltello. Voi avete fatto, come sempre, alla grande il vostro lavoro, viva Striscia.”