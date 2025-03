Il commento di Lorenzo su Javier infiamma il pubblico del Grande Fratello: ecco cosa è successo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, a pochi passi dalla finale, si sono verificate alcune eliminazioni sorprendenti che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. In particolare, l’uscita di Shaila Gatta e Javier Martinez, due figure di spicco di questa edizione, ha generato un certo malcontento tra i telespettatori. L’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila, sembra aver preso la notizia peggio di tutti, con segnalazioni di litigi, insulti e un acceso confronto con Stefania Orlando subito dopo la sua uscita dalla Casa.





L’eliminazione di Javier è stata altrettanto inaspettata. Le percentuali del televoto hanno rivelato un risultato sorprendente: Chiara Cainelli ha ottenuto il 34,92% dei voti, mentre Javier si è fermato a solo il 14,41%. Questo esito ha sollevato molte polemiche tra i fan del programma. Prima di lasciare la Casa, Javier ha espresso un pensiero affettuoso per la sua fidanzata Helena Prestes, esortandola a godersi l’ultima settimana senza polemiche, promettendole che l’avrebbe aspettata all’esterno.

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno commentato la storia d’amore tra Javier e Helena, sostenendo che a differenza della relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila, quella tra Javier e Helena sarebbe autentica. I sostenitori della coppia, noti come “Helevier”, hanno affermato: “Il racconto di una storia ha scritto un altro capitolo che parla di quanto questo amore così grande non conosce l’invidia ma è felice e gioisce di ogni traguardo di chi ama ❤️”.

Tuttavia, non sono mancati i detrattori. Nella Casa, Lorenzo e Javier non si sono risparmiati attacchi reciproci, e ora ci sono critiche nei confronti di Lorenzo per la sua reazione all’eliminazione del rivale. Un commento sarcastico ha affermato: “Il ratto ha detto di aver fatto scacco matto a Javier. Non sa che quando uscirà fuori andrà in andropausa per quanto lo schifa l’Italia. Ps la gatta è già in menopausa comprese tutte le sue figure di me*** addios”.

Le prospettive per Lorenzo una volta uscito dalla Casa sono incerte. È un personaggio che ha diviso l’opinione pubblica, con figure come Lory Del Santo che lo vorrebbero nel loro prossimo film. Tuttavia, i suoi comportamenti controversi hanno sollevato numerose polemiche, tanto da attirare l’attenzione anche in Rai. È evidente che per Lorenzo non sarà un percorso facile, nonostante le opportunità professionali che potrebbero presentarsi.

In questa edizione del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti hanno mostrato chiaramente come le relazioni e le rivalità possano influenzare il pubblico e le votazioni. Con la finale che si avvicina, la tensione tra i partecipanti è palpabile e le sorprese non sembrano finire qui. Gli spettatori continuano a seguire con interesse gli sviluppi, sperando di scoprire chi sarà il vincitore finale di questa edizione ricca di colpi di scena.