Il concorrente Lorenzo Spolverato del Grande Fratello è al centro di nuove polemiche riguardo possibili brogli e premonizioni sulle eliminazioni

Il Grande Fratello continua a suscitare scalpore, e recentemente il concorrente Lorenzo Spolverato è tornato al centro di un acceso dibattito. Da alcune settimane, il suo nome è associato a polemiche e sospetti, ma ora è emersa una nuova questione che ha attirato l’attenzione del pubblico. Già in passato, molti telespettatori avevano sollevato dubbi riguardo alla trasparenza del televoto, accusando la produzione di decidere le eliminazioni in modo non del tutto chiaro.





Le accuse non si limitano solo a voci di corridoio. Infatti, il Codacons, coordinamento delle associazioni dei consumatori, ha inviato una lettera a Pier Silvio Berlusconi in cui si parla di “situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che, ad avviso delle scriventi, lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori”. Questa comunicazione ha ulteriormente alimentato i sospetti riguardo alla gestione del programma.

La situazione è diventata ancora più complicata dopo l’eliminazione di Stefania Orlando. Gli spettatori più attenti hanno notato che Lorenzo aveva in qualche modo anticipato l’uscita di Stefania proprio come era accaduto con Iago Garcia. Questo ha portato a un incremento dei sospetti su possibili eliminazioni “concordate”, facendo sorgere interrogativi sulla reale imparzialità del televoto.

Il 24 febbraio, Iago Garcia è stato definitivamente eliminato dal Grande Fratello, costringendolo ad abbandonare la casa. Nella settimana precedente, Lorenzo aveva dichiarato a Giglio che il concorrente spagnolo sarebbe stato il prossimo a lasciare il gioco. Nella puntata in questione, però, fu Alfonso D’Apice a essere eliminato. Durante una pausa pubblicitaria, Lorenzo pronunciò una frase che non passò inosservata: “Spero che tu esca stasera. Ricordati le due settimane che ti ho dato”. Questa affermazione si rivelò profetica, poiché Iago venne eliminato pochi giorni dopo.

Con Stefania, la situazione ha avuto un risvolto simile. Lorenzo aveva attaccato la concorrente dicendo: “Non vedi l’ora di infierire con Chiara. Io non voglio dare lezioni. Io non posso insegnarti niente? Nemmeno tu puoi insegnarmi niente. Perché non servi a niente. E non vedo l’ora che esci!”. È interessante notare che Stefania Orlando è stata effettivamente eliminata nella puntata successiva, alimentando ulteriormente i sospetti sul fatto che Lorenzo potesse avere accesso a informazioni privilegiate riguardo alle eliminazioni.

Queste coincidenze hanno portato a commenti critici da parte del pubblico, con alcuni utenti che hanno affermato: “Quindi anche stasera Lorenzo Spolverato sapeva chi era l’eliminata con grande anticipo… praticamente per sapere chi sarà l’eliminato non serve a nulla il televoto… basta chiedere a Lorenzo che glielo dicono gli autori con largo anticipo”. Tali affermazioni hanno sollevato interrogativi sulla trasparenza del programma e sull’integrità del processo di eliminazione.