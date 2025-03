Il conducente dell’autocisterna capovolta sulla Tangenziale di Napoli subito dopo l’incidente: il video

Un incidente stradale ha colpito la Tangenziale di Napoli il 10 marzo, quando un’autocisterna carica di carburante si è ribaltata, causando notevoli disagi alla circolazione. A distanza di 24 ore dall’evento, è emerso un video girato da un automobilista presente sulla scena, che ritrae l’autista dell’autocisterna, visibilmente ferito e sotto choc, mentre attende i soccorsi. Le immagini sono state condivise dal deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sui suoi canali social, attirando l’attenzione pubblica sull’incidente.





Nel video, si osserva l’autista del mezzo pesante con una grave ferita alla testa, dalla quale perde sangue. L’uomo appare barcollante e confuso, cercando di spiegare agli altri automobilisti ciò che era accaduto poco prima. In risposta alle domande, l’autista ha dichiarato di essere stato solo nell’abitacolo al momento dell’incidente e ha escluso che il ribaltamento fosse stato causato dall’esplosione di uno pneumatico. La Procura di Napoli è ora incaricata di indagare sulle cause dell’incidente, che ha avuto un impatto significativo sulla viabilità della zona.

Per facilitare le indagini, il cellulare dell’autista è stato sequestrato e, come prassi in situazioni simili, è stato sottoposto a test per verificare eventuali tracce di alcol o narcotici nel suo sistema. L’autista, fortunatamente, è stato portato in ospedale e le sue condizioni sono stabili. La sua testimonianza sarà cruciale, insieme all’analisi dei dispositivi di registrazione presenti sull’autocisterna, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente si è verificato attorno alle 12.30, tra le uscite di Fuorigrotta e del Vomero. La cisterna si è ribaltata improvvisamente, e, fortunatamente, gli automobilisti in transito sono riusciti a frenare in tempo, evitando un possibile disastro che avrebbe potuto coinvolgere anche il carico di benzina e gasolio. Nonostante il ferimento dell’autista, la situazione ha rapidamente portato a una crisi della viabilità nella città di Napoli, con la chiusura della Tangenziale per garantire la sicurezza.

Solo durante la notte, dopo un intenso lavoro di messa in sicurezza, i tecnici sono riusciti a riaprire l’arteria in entrambe le direzioni di marcia, alleviando così i disagi per gli automobilisti. La rapidità delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza ha evitato ulteriori complicazioni e ha permesso di ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile.

Le indagini sulla dinamica del ribaltamento dell’autocisterna sono ora in corso. La Procura di Napoli esaminerà attentamente il video girato da un automobilista, insieme ad altre prove, per determinare le responsabilità e le cause esatte dell’incidente. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di un’adeguata manutenzione dei veicoli pesanti, specialmente quando trasportano carichi pericolosi come carburante.

Inoltre, la questione della sicurezza urbana e della gestione del traffico in una città come Napoli, caratterizzata da un elevato volume di traffico, è tornata al centro dell’attenzione. Gli incidenti stradali di questo tipo pongono interrogativi sulla necessità di migliorare le infrastrutture e le misure di sicurezza per prevenire eventi simili in futuro.