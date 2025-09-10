Il conduttore del mattino che fa la morale: si schianta contro dei ragazzi, insulta i soccorritori e cita le Brigate Rosse





A Roma un noto giornalista si è schiantato contro dei ragazzi ed ha inneggiato alle Brigate Rosse minacciando il personale medico. Stiamo ricevendo preoccupanti pressioni dopo aver pubblicato il video. pic.twitter.com/KndEMfiGgu — welcometofavelas__ (@welcometofavel1) September 10, 2025

Qualora non fosse stato riconosciuto, il signore in questione, il cui stato mentale appare compromesso, è Francesco Magnani, autore de “L’Aria che tira” su La7 e conduttore della sua edizione estiva. È noto per le sue azioni discutibili, volte a supportare la narrazione dominante, sia durante la pandemia che in merito al conflitto in Ucraina. Si è spesso distinto per il suo atteggiamento moralistico, accusando indirettamente le poche persone che osano discostarsi dalla narrazione gradita ai suoi superiori.



