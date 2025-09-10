​​


Il conduttore del mattino che fa la morale: si schianta contro dei ragazzi, insulta i soccorritori e cita le Brigate Rosse

Emanuela B.
10/09/2025
A Roma, un noto giornalista è stato coinvolto in un incidente stradale con dei ragazzi e, successivamente, ha proferito frasi di incitamento alle Brigate Rosse, minacciando il personale medico intervenuto. A seguito della pubblicazione del video, stiamo ricevendo pressioni preoccupanti. Di seguito, il video dell’accaduto.</p



Qualora non fosse stato riconosciuto, il signore in questione, il cui stato mentale appare compromesso, è Francesco Magnani, autore de “L’Aria che tira” su La7 e conduttore della sua edizione estiva. È noto per le sue azioni discutibili, volte a supportare la narrazione dominante, sia durante la pandemia che in merito al conflitto in Ucraina. Si è spesso distinto per il suo atteggiamento moralistico, accusando indirettamente le poche persone che osano discostarsi dalla narrazione gradita ai suoi superiori.



