Il confronto tra Zeudi Di Palma e suo padre Pasquale al Grande Fratello suscita polemiche, rivelando contraddizioni nel loro rapporto e reazioni del pubblico

Il Grande Fratello ha visto un momento di grande intensità emotiva con l’ingresso di Pasquale Di Palma, padre della concorrente Zeudi Di Palma. Questo incontro, avvenuto durante la diretta del 3 marzo, ha avuto come obiettivo principale quello di ricucire un rapporto che, come dichiarato da Zeudi, è stato segnato da anni di distanza. Durante la trasmissione, Alfonso Signorini ha spiegato le motivazioni che hanno spinto Pasquale a cercare la figlia, sottolineando il desiderio di chiedere scusa e di riabbracciarla.





Il conduttore ha affermato: “Pasquale è stato un padre che l’ha lasciata anni fa e ci ha scritto, contattato, perché ha sentito il bisogno di chiederle scusa e riabbracciarla.” Tuttavia, l’incontro non è andato come previsto. Zeudi ha manifestato il suo disappunto, esprimendo incredulità per il fatto che il padre si facesse vivo solo ora, in un contesto televisivo. “Io dico una cosa: perché arrivare fino a questo momento? Mi cerchi come Miss Italia e ora al GF. Perché non cercarmi quando tutto questo non c’è?” ha risposto, lasciando trasparire il suo risentimento.

La risposta di Pasquale ha cercato di giustificare la sua presenza, affermando: “A me non interessa la tv, sono qui solo per guardare gli occhi di mia figlia. Prima non c’è stata l’occasione.” Tuttavia, Zeudi ha continuato a mantenere una posizione ferma, dichiarando: “Io non ho ricordi con te. Io non so chi tu sia Pasquale. Chiamarti papà forse è anche tanto; biologicamente lo sei ma adesso non lo sai. Un padre non mette in difficoltà la figlia in televisione. Buona serata Pasquale, voglio solo salutarti.” Queste parole hanno gelato l’atmosfera, evidenziando la frattura profonda tra padre e figlia.

Zeudi ha rivelato di non vedere Pasquale da quando aveva due anni, mentre lui ha affermato di non averla vista negli ultimi quattro anni. Questa discrepanza ha sollevato interrogativi sulla verità delle loro affermazioni e sull’autenticità del loro rapporto.

Le polemiche non si sono fermate all’incontro nella Casa. Diversi utenti sui social media hanno notato che Zeudi segue l’account Instagram del padre, il che ha sollevato dubbi sulla sincerità delle sue dichiarazioni. “Imbarazzante Zeudi, umiliare un padre così facendo ste sceneggiate quando lo segui su Instagram e dici di non vederlo da 20 anni: falsa, falsa, falsa,” si legge in uno dei commenti accompagnati da uno screenshot che mostra la situazione sui social.

Altri commenti critici hanno evidenziato il contrasto tra il comportamento di Zeudi e la sua interazione con il padre. “Vorrei ricordarvi e di andare a controllare che Zeudi e il padre si seguono sui social, questi si pensano di prendere per il culo noi,” ha scritto un utente. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto, affermando che la concorrente stesse cercando di ingannare il pubblico. “Mamma che falsità,” ha commentato un altro, mentre altri hanno notato come Pasquale avesse cambiato la sua immagine di copertina sui social mettendo foto della figlia.

La situazione ha portato a un acceso dibattito online, con molti spettatori che si sono sentiti presi in giro dalla dinamica del confronto. La presenza di Pasquale nella Casa ha sollevato interrogativi non solo sul loro rapporto, ma anche sull’autenticità delle emozioni espresse da Zeudi. Le reazioni del pubblico rivelano una crescente sfiducia nei confronti della narrazione proposta dal reality, che spesso si basa su drammi familiari e riconciliazioni.