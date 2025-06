Il corpo di una neonata, di età stimata tra i 5 e i 7 mesi, è stato rinvenuto a Villa Pamphili a Roma, vicino a una siepe. Indagini in corso

Un tragico ritrovamento ha scosso la tranquillità di Villa Pamphili, uno dei parchi più grandi e frequentati di Roma. Il cadavere di una bambina, apparentemente di età compresa tra i 5 e i 7 mesi, è stato trovato nel pomeriggio del 7 giugno, nei pressi di una siepe, vicino a un’area boscosa del parco. La piccola, di carnagione chiara e con capelli neri, giaceva in una zona poco distante da un sentiero abitualmente percorso da runner e visitatori.





I primi soccorsi sono stati vani. I sanitari del 118, intervenuti prontamente sul posto, hanno tentato di rianimare la bambina, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause della morte sono ancora da accertare, ma sul corpo sarebbero state riscontrate alcune lesioni, in particolare un trauma a un braccio e ferite sulla mano destra.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 16, nei pressi del quarto ingresso del parco, situato lungo viale Vittorio Nenni, tra via Leone XIII e via Aurelia Antica. L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi da parte della Polizia Scientifica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, i vigili del fuoco e la Polizia locale, oltre al pubblico ministero di turno della Procura di Roma, che ha effettuato un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini.

Secondo quanto ricostruito finora, il corpo senza vita della neonata è stato notato da alcuni passanti che camminavano nei pressi della siepe. Dopo aver fatto la tragica scoperta, hanno subito contattato le autorità. L’area circostante è stata delimitata per permettere agli investigatori di esaminare la scena e cercare eventuali tracce o indizi che possano chiarire le circostanze della morte.

Gli inquirenti stanno inoltre ascoltando i dipendenti di un bistrot situato nelle vicinanze del luogo del ritrovamento. L’obiettivo è raccogliere eventuali testimonianze o dettagli che possano far luce su quanto accaduto. Al momento, non sono stati rilevati segni evidenti di violenza sul corpo della bambina, ad eccezione delle lesioni già menzionate.

Le indagini sono in corso per stabilire se il decesso sia avvenuto sul posto o se il corpo sia stato trasportato lì successivamente. Gli investigatori stanno anche cercando di identificare la piccola e risalire ai genitori o a eventuali responsabili. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un abbandono o di un gesto criminale.

Villa Pamphili, uno dei parchi più amati dai romani e dai turisti, si è trasformata in una scena di dolore e sgomento. La comunità locale è incredula davanti a questa tragedia, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per fare chiarezza sull’accaduto e per dare un nome alla piccola vittima.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno nuovi dettagli dalle indagini in corso.