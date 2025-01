Il dolore di Claudia: ‘La mia cagnolina è deceduta dopo una lunga agonia, nessun servizio veterinario pubblico nella nostra zona’

La tragica storia di Mulan, una cagnolina che non ce l’ha fatta per l’assenza di un pronto soccorso veterinario pubblico in provincia di Napoli. Una madre denuncia le carenze nel sistema sanitario per animali.





La notte tra il 24 e il 25 gennaio, il dramma di Claudia Cavallo si è consumato mentre cercava disperatamente aiuto per la sua Mulan, una cagnolina che aveva subito un intervento per un osteosarcoma. Nonostante la corsa contro il tempo, Mulan non ce l’ha fatta e la mamma ha assistito impotente alla sua agonia. “Ho assistito alla sua agonia senza poter fare niente, senza sapere a chi rivolgermi,” ha raccontato Claudia, devastata dalla perdita della sua compagna a quattro zampe.

La tragedia di Mulan e la mancanza di pronto soccorso veterinario pubblico

La piccola Mulan, un mix di Rottweiler, era stata operata una settimana prima per un tumore osseo molto aggressivo. Durante la notte del 25 gennaio, Claudia ha cercato aiuto in diversi pronto soccorso veterinari, ma in provincia di Napoli non ha trovato nessuna struttura pubblica aperta e il viaggio verso una clinica lontana sarebbe stato troppo lungo per le condizioni della cagnolina.

“La sanità deve essere sempre accessibile, anche per gli animali. Non può essere un lusso, o peggio, un terno al lotto”, ha dichiarato Claudia, che ha affrontato la situazione di emergenza senza poter fare affidamento su una struttura pubblica.

Dopo aver cercato aiuto in una clinica privata, Claudia ha scoperto che Mulan era affetta da una peritonite, un’infezione grave post-operatoria che nessuno aveva identificato nei tentativi precedenti di diagnosi. Dopo diversi tentativi, la cagnolina è stata dimessa, ma la situazione è peggiorata rapidamente e Mulan è morta poco dopo, alle 11:00 del 25 gennaio.

Le problematiche della sanità veterinaria in Campania

La Campania dispone di un solo pronto soccorso veterinario pubblico gestito dal CRIUV (Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria), che si occupa solo di animali randagi. In caso di emergenze per animali di famiglia, l’unica opzione rimane quella di rivolgersi a strutture private, che spesso non sono facilmente accessibili a tutti, sia per motivi economici che per la disponibilità del personale.

Claudia, che è anche una volontaria per i diritti degli animali, ha denunciato le carenze del sistema sanitario veterinario, affermando: “È praticamente un terno al lotto trovare un veterinario in un momento di emergenza, e spesso le strutture aperte hanno personale giovane e inesperto.”

Un dolore senza giustizia per Mulan

Il legame tra Claudia e Mulan era profondo, iniziato quando la cagnolina era stata salvata da una vita di abusi a Casal di Principe. “Quando la salvai, era allo stremo, ma con me era rinata. Se fosse qui con me, le direi che era il mio angelo, e che l’amerò sempre oltre il tempo e la distanza,” ha ricordato Claudia, ancora scossa per la sua perdita.

La morte di Mulan non è solo una tragedia personale, ma anche un triste simbolo delle gravi carenze nel sistema sanitario veterinario in Campania. Claudia ha lanciato un appello per la creazione di strutture di pronto soccorso veterinarie pubbliche, accessibili a tutti, affinché altre famiglie non debbano vivere lo stesso dolore.