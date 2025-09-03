Il giovane suicida sotto la metro a Roma era il figlio del giudice del caso Grillo





Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Roma e il mondo giudiziario italiano. Nel pomeriggio di martedì 2 settembre, un ragazzo di 22 anni, figlio del presidente del Collegio dei giudici del Tribunale di Tempio Pausania, si è suicidato alla stazione San Paolo della metropolitana linea B. Questo dramma ha avuto un impatto diretto sul processo a Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, che era previsto per il giorno successivo.





Il giovane, secondo le ricostruzioni, avrebbe raggiunto la stazione Basilica San Paolo intorno al primo pomeriggio. Dopo essere arrivato sulla banchina, si è gettato sui binari proprio mentre un treno stava transitando. L’impatto è stato fatale e il ragazzo è deceduto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno lavorato per recuperare il corpo, e gli agenti della Polizia di Stato, che ora stanno indagando sulla vicenda.

Questo episodio ha sconvolto non solo la famiglia del giovane, ma anche il sistema giudiziario italiano. Il padre del ragazzo è il presidente del Collegio dei giudici del Tribunale di Tempio Pausania, incaricato di presiedere il processo a Ciro Grillo. La tragica perdita ha portato al rinvio dell’udienza, prevista per mercoledì 3 settembre. L’udienza avrebbe dovuto segnare un momento cruciale nel procedimento giudiziario, con la lettura della sentenza di primo grado.

Il caso giudiziario riguarda una presunta violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nel luglio 2019 in Sardegna. Ciro Grillo, insieme agli altri imputati Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta, è accusato di aver abusato di una studentessa italo-norvegese e della sua amica. La vicenda ha ricevuto grande attenzione mediatica, sia per la gravità delle accuse sia per il fatto che uno degli imputati è il figlio del noto comico e politico Beppe Grillo.

La morte del giovane ha scosso profondamente il Tribunale di Tempio Pausania e ha generato un clima di lutto e riflessione. Il rinvio dell’udienza è stato deciso per rispetto alla famiglia del magistrato colpito da questa tragedia. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulla nuova data dell’udienza, ma è chiaro che l’accaduto ha avuto ripercussioni significative sul calendario del processo.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere questo gesto estremo. Al momento non sono emersi dettagli specifici sulle circostanze personali che potrebbero aver influenzato la sua decisione. Le autorità competenti stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie per chiarire la dinamica dell’accaduto.

La comunità locale e il mondo della giustizia hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del magistrato. La notizia della morte ha generato numerosi messaggi di solidarietà da parte di colleghi e amici, che hanno voluto manifestare il loro sostegno in questo momento di dolore.

La vicenda mette in luce l’importanza di affrontare temi delicati come il disagio giovanile e la salute mentale. Eventi come questo richiamano l’attenzione sulla necessità di fornire supporto adeguato alle persone in difficoltà, soprattutto ai giovani che spesso si trovano a gestire pressioni emotive e sociali molto forti.

Il processo a Ciro Grillo resta uno dei casi più seguiti degli ultimi anni in Italia, sia per la natura delle accuse sia per le implicazioni sociali e politiche legate al nome del padre dell’imputato. Tuttavia, la tragedia personale vissuta dal presidente del Collegio dei giudici sottolinea come anche figure istituzionali possano essere profondamente colpite da eventi drammatici che trascendono la loro professione.



