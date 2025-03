Il Grande Fratello è al centro di polemiche per presunti irregolarità nel televoto, incluso un caso di scambio di voti per foto in reggiseno

Il Grande Fratello ha riacceso le polemiche riguardanti il sistema di votazione utilizzato nell’ultima edizione del reality show. Gli spettatori hanno espresso la loro frustrazione per alcuni risultati considerati poco chiari e trasparenti, portando a numerosi interrogativi sulla validità e l’integrità del processo di voto. La situazione è diventata così critica che il Codacons, un’associazione a tutela dei consumatori, ha deciso di intervenire ufficialmente per esprimere le proprie preoccupazioni.





Il malcontento tra il pubblico è sorto a seguito di numerose segnalazioni di irregolarità nel processo di votazione. Molti telespettatori hanno denunciato difficoltà nel registrare il proprio voto e la sensazione di manipolazioni nei risultati delle eliminazioni. Si è ipotizzato che alcuni fandom si siano uniti per “pilotare” le votazioni, rendendo difficile per il pubblico generalista esprimere la propria preferenza in modo equo.

Le critiche si sono intensificate, con molti fan del Grande Fratello che hanno reagito negativamente alle recenti decisioni prese all’interno della casa. Una lettera inviata dal Codacons a Mediaset ha sottolineato queste preoccupazioni, affermando che “Molti fan del Grande Fratello hanno reagito negativamente in seguito ai recenti avvenimenti e alle decisioni prese all’interno della casa, sollevando dubbi sul sistema del televoto.”

Inoltre, il sistema di televoto è diventato un argomento di dibattito acceso, con il pubblico che esprime la propria insoddisfazione nei confronti di BOT e fandom, accusati di avere uno “strapotere decisionale” che contrasta con le basi del programma. In queste ore, è emersa un’ulteriore modalità di voto ritenuta scorretta, con un utente che ha rivelato di aver manipolato il risultato delle votazioni offrendo voti in cambio di foto in reggiseno.

L’utente in questione ha pubblicato una conversazione in cui chiedeva agli altri di votare per Zeudi, promettendo una foto in reggiseno visibile solo una volta. Nella chat si legge: “Raga sto facendo votare anche il pubblico generalista, maschilista, che cerca sess0 su omegle ahahahahaha (ho dato profilo fake ug da 400 follower, l’ho fatto votare poi l’ho bloccato).”

Questa rivelazione ha sollevato ulteriori interrogativi sulla trasparenza e l’integrità del televoto. La possibilità che i voti possano essere acquistati o scambiati in questo modo ha indignato non solo i fan del programma, ma anche gli esperti di media e comunicazione. La questione ha messo in luce la vulnerabilità del sistema di votazione, che potrebbe essere facilmente manipolato da utenti malintenzionati.

In risposta a queste polemiche, Mediaset e gli organizzatori del Grande Fratello dovranno affrontare la crescente pressione per garantire un sistema di voto più trasparente e sicuro. Le recenti irregolarità potrebbero influenzare la percezione del pubblico nei confronti del programma, che ha già visto un calo di fiducia da parte dei telespettatori.