Il Grande Fratello è coinvolto in una truffa ai danni dei fan di Tommaso Franchi, con la segnalazione delle autorità competenti per indagare sull’accaduto

Con l’edizione 2025 del Grande Fratello che si avvicina alla conclusione, il pubblico è particolarmente attento alle dinamiche che si sviluppano all’interno della casa, tra cui le interazioni tra i concorrenti che hanno generato tensioni e polemiche. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, il cui legame è passato da una forte amicizia a una rivalità accesa, caratterizzata da frequenti scontri e divisioni tra i membri del gruppo.





Il rapporto tra Helena e Lorenzo ha subito una trasformazione significativa. Inizialmente uniti, i due hanno visto la loro relazione deteriorarsi a causa di eventi apparentemente banali. Tuttavia, la vera causa della rottura risiede nel fatto che Helena nutriva sentimenti per Lorenzo, i quali non sono stati ricambiati, poiché il giovane ha iniziato una relazione con Shaila Gatta. Questo sviluppo ha creato un clima di tensione all’interno della casa, portando a una polarizzazione tra i concorrenti e suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Recentemente, un episodio ha scosso la comunità dei fan del Grande Fratello. È emersa una truffa ai danni dei sostenitori di Tommaso Franchi, uno dei concorrenti del programma. Un individuo ha raccolto fondi promettendo di inviare un messaggio aereo di supporto a Tommaso, ma si è poi dileguato con il denaro raccolto. Lo staff del concorrente ha espresso profondo rammarico per la situazione, evidenziando la serietà dell’accaduto e l’importanza di prestare attenzione a simili iniziative.

Il team di Tommaso Franchi ha comunicato che sono stati coinvolti i carabinieri per indagare sulla questione. In un messaggio ufficiale, hanno dichiarato: “Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi.” È stato specificato che l’individuo responsabile della raccolta fondi, identificato come il signor *******, ha raccolto una somma di 5200 euro per quattro aerei, scomparendo successivamente con i fondi.

Le Admin hanno già intrapreso azioni legali, contattando avvocati, carabinieri, PayPal e PostePay. “Ad oggi siamo ad informarvi che il risarcimento può avvenire solo su base individuale e volontaria,” hanno aggiunto, invitando chi ha contribuito a contattare l’Admin di Tommaso Franchi Official per ricevere assistenza su come procedere. Hanno anche esortato il pubblico a segnalare il profilo dell’individuo coinvolto e a smettere di seguirlo, esprimendo il loro dispiacere per l’accaduto e assicurando che forniranno supporto dove possibile.

Questo non è il primo caso di truffa legato al Grande Fratello. Durante l’edizione del Grande Fratello VIP 2023, un episodio simile si era verificato quando una ragazza era fuggita dopo aver raccolto 12.000 euro per dieci aerei con messaggi dedicati alla coppia formata dai concorrenti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tali eventi hanno sollevato preoccupazioni tra i fan riguardo alla sicurezza delle loro donazioni e alla necessità di vigilanza su iniziative simili.