Il Grande Fratello si avvicina alla finale con Zeudi Di Palma in testa ai sondaggi, seguita da Helena Prestes e Shaila Gatta

Il Grande Fratello, uno dei reality show più seguiti in Italia, si prepara per la sua finale, prevista per il 31 marzo. Questa edizione, la diciottesima, ha suscitato interesse tra gli appassionati, nonostante i risultati di ascolto su Canale 5 non siano stati eccezionali. Tuttavia, il dibattito sui social media è acceso, con numerosi sondaggi in corso per determinare il possibile vincitore.





Uno dei sondaggi più rilevanti, condotto dalla pagina X “GF Vip”, ha messo a confronto le concorrenti femminili più forti di questa edizione: Helena Prestes, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando. I risultati sono chiari e delineano una netta preferenza per Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, che attualmente guida la classifica con un impressionante 58% delle preferenze. Al secondo posto si colloca Helena Prestes, con il 36% dei voti, superando di gran lunga Shaila Gatta, che si ferma al 5%. Infine, Stefania Orlando si trova all’ultimo posto con solo l’1% di gradimento, rendendo quasi impossibile una sua ascesa verso la vittoria finale.

Il vincitore del Grande Fratello avrà l’opportunità di portare a casa un montepremi di 100mila euro, metà del quale sarà devoluto a un’associazione benefica. L’attesa per la finalissima cresce, alimentando il dibattito tra i fan, divisi tra il supporto ai propri beniamini e la curiosità di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore assoluto.

Oltre ai sondaggi, l’atmosfera all’interno della casa è tesa, con i concorrenti che si preparano a vivere gli ultimi giorni di competizione. Le dinamiche sociali e le strategie di gioco si intensificano, con ogni partecipante che cerca di mettere in mostra il proprio carattere e la propria personalità. Le interazioni tra i concorrenti, le alleanze e i conflitti sono al centro dell’attenzione, rendendo ogni episodio un evento da non perdere.

Nel frattempo, Mediaset è già proiettata verso il futuro, con un nuovo format che debutterà a partire da aprile. Ilary Blasi guiderà “The Couple”, un reality innovativo che vedrà coinvolte coppie di personaggi famosi, molti dei quali hanno già partecipato a edizioni precedenti del Grande Fratello Vip. Questo nuovo show promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico, introducendo dinamiche di gioco che metteranno alla prova non solo la resistenza individuale, ma anche la complicità tra i concorrenti.