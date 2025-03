Il Grande Fratello si avvicina alla finale: Giglio rischia l’eliminazione dopo la recente puntata, mentre Helena si distingue tra i concorrenti

Il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, si prepara per la sua attesissima finale, prevista per il 31 marzo. Con il passare delle settimane, il numero dei concorrenti si è ridotto e la tensione cresce in vista della proclamazione del vincitore. Nella diretta del 17 marzo, si è già verificata un’eliminazione significativa: Tommaso Franchi è stato mandato a casa, lasciando il pubblico con un misto di emozioni.





Il primo concorrente ad abbandonare il programma era stato Javier Martinez, il quale ha perso la sfida al televoto la settimana scorsa. Tuttavia, una volta varcata la porta rossa, ha scoperto di aver ricevuto un bonus che gli ha permesso di rientrare in gioco, accedendo così alla semifinale.

In seguito, le anticipazioni si sono avverate con una seconda eliminazione, questa volta definitiva. Alfonso Signorini ha avviato una catena di salvataggi tra i concorrenti rimasti, ma Mariavittoria, Tommaso e Chiara non sono riusciti a ottenere la salvezza. Alla fine, l’idraulico toscano, Giglio, è risultato il meno votato e ha dovuto lasciare la casa.

La semifinale si avvicina rapidamente, prevista per il 24 marzo, quando il pubblico sarà chiamato a decidere chi tra Helena, Chiara e Luca dovrà abbandonare il gioco. Il concorrente meno votato sarà eliminato, a un passo dalla finale. La scelta si preannuncia complessa, considerando il valore di ciascuno di questi partecipanti. Tuttavia, i primi sondaggi indicano già una preferenza netta per Helena, che al momento si attesta sopra il 50% delle preferenze.

Il televoto è attualmente aperto e i telespettatori possono esprimere il proprio voto per salvare uno dei concorrenti in gara. La situazione tra Giglio e Chiara appare particolarmente incerta, con entrambi i concorrenti che si contendono i voti in una corsa serrata. La presenza di Helena, che sembra avere il supporto del pubblico, complica ulteriormente le dinamiche all’interno della casa.

Dopo la diretta, i sondaggi hanno mostrato Helena in una posizione dominante, mentre Giglio e Chiara continuano a lottare per rimanere nel gioco. La competizione si fa sempre più intensa e l’uscita di Giglio, che ha trascorso più tempo nella casa rispetto a Chiara, potrebbe sorprendere molti fan.