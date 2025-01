Il “guru della moda” Saro Mattia Taranto sconvolge la Casa del Grande Fratello, rivelando un bacio con Lorenzo Spolverato e scatenando un acceso confronto

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri 16 gennaio 2025, il concorrente Lorenzo Spolverato è stato coinvolto in una accesa discussione dopo l’ingresso di Saro Mattia Taranto, conosciuto come “guru della moda”. Saro, stilista messinese di 24 anni, ha rivelato di aver baciato il concorrente circa un anno prima dell’inizio del reality:





“Ci siamo conosciuti a un evento cinematografico a Milano, fine nel 2023”, ha affermato Saro, specificando che dopo il momento mondano erano usciti insieme. Saro ha anche aggiunto che i due si erano baciati appassionatamente, gesto che ha definito “molto sentito e speciale”, ma non un “bacetto”. Tuttavia, dopo la sua testimonianza, Lorenzo ha negato categoricamente ogni coinvolgimento romantico, affermando con certezza: “Andato via dopo il film. Ci siamo visti una o due volte, ma non è successo nulla. Mai un bacio, non c’è mai stato nulla”, per aggiungere poi, sarcastico: “Ma saresti tu il guru della moda? Quella sera me la ricordo, sei stato tanto carino”.

La dichiarazione di Saro ha scatenato reazioni forti anche agli occhi degli altri partecipanti, primo fra tutti Shaila Gatta, legata sentimentalmente a Lorenzo: “Ma se lo sarà inventato?”, ha esclamato, con tutte le sue rimostranze. Notoriamente il reality show in questione è soggetto a eventi imprevisti e, di certo, l’ingresso improvviso del partecipante in questione potrebbe costituire solo una piccola parte situazione che si è creata nella Casa.

Infatti, subito dopo il confronto, Saro ha scritto sui social up qualche riferimento rivolto a Lorenzo: “la verità è levatrice del tempo”. Frase inconfondibile, che insinua ulteriori allusioni a quanto dichiarato. Tali fatti, ovviamente, sorgono numerose domande, soprattutto riguardanti lo spettacolo odierno.