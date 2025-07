Il Liverpool decide di sostenere la famiglia di Diogo Jota dopo la sua tragica scomparsa, garantendo il pagamento dello stipendio fino alla fine del contratto

La tragica morte di Diogo Jota ha sconvolto non solo il mondo del calcio, ma anche la comunità di Gondomar, città natale dell’attaccante portoghese. Il giocatore del Liverpool, deceduto in un drammatico incidente stradale insieme al fratello, ha lasciato una famiglia giovane e vulnerabile. Per questo motivo, il club inglese ha deciso di dimostrare la propria vicinanza con un gesto concreto: il pagamento degli ultimi due anni di stipendio previsti dal contratto del calciatore.





La notizia, inizialmente riportata dal quotidiano portoghese Record, è stata confermata nelle ore successive. Con questa scelta, il Liverpool ha voluto onorare gli impegni contrattuali presi con Diogo Jota, assicurando un supporto economico alla moglie e ai tre figli del calciatore. Si tratta di una somma significativa, pari a circa 5 milioni di euro a stagione, che sarà versata fino alla naturale scadenza del contratto.

Il club di Anfield, ancora sotto shock per la perdita del proprio tesserato, ha dimostrato un grande senso di responsabilità e solidarietà. Oltre al sostegno economico alla famiglia, il Liverpool ha deciso di ritirare la maglia numero 20 indossata da Diogo Jota, un gesto simbolico per mantenere vivo il suo ricordo. Queste iniziative si aggiungono alle manifestazioni di affetto da parte dei tifosi e del mondo del calcio, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso memoriali e tributi.

Nel frattempo, una delegazione composta da giocatori, staff tecnico e dirigenti del Liverpool si è recata in Portogallo per partecipare ai funerali. La cerimonia funebre, che si sta svolgendo a Gondomar, ha visto la presenza di numerose personalità del mondo sportivo e migliaia di persone che hanno voluto rendere omaggio all’attaccante scomparso. Anche l’agente di Diogo Jota, Jorge Mendes, visibilmente commosso, ha dichiarato: “Ancora non ci credo.”

La morte di Diogo Jota rappresenta una perdita enorme per il calcio internazionale. Il giocatore era nel pieno della sua carriera e aveva conquistato un ruolo importante nel Liverpool, diventando una figura chiave sia in Premier League che nelle competizioni europee. La sua scomparsa prematura ha lasciato un vuoto difficile da colmare, non solo per i Reds ma anche per i tanti tifosi che lo ammiravano.

O plantel do Liverpool foi ao velório de Diogo Jota e André Silva. pic.twitter.com/eLj0NqIR3F — B24 (@B24PT) July 4, 2025



Oltre alla partecipazione emotiva, il club inglese ha voluto offrire un supporto tangibile alla famiglia colpita da questa tragedia. La decisione di garantire il pagamento dello stipendio fino alla fine del contratto rappresenta un atto di grande umanità e sensibilità. Questo gesto sottolinea l’importanza di non abbandonare chi si trova in difficoltà, soprattutto in momenti così drammatici.

In queste ore, la comunità calcistica si è stretta attorno alla famiglia di Diogo Jota e al Liverpool, dimostrando quanto il calcio possa essere un veicolo di solidarietà e unione. La lunga veglia funebre e le tante iniziative commemorative testimoniano l’affetto e il rispetto che il giocatore aveva saputo guadagnarsi nel corso della sua carriera.

La tragedia ha anche acceso i riflettori sulla sicurezza stradale, tema spesso trascurato ma che merita maggiore attenzione. L’incidente che ha portato via Diogo Jota e suo fratello ha sollevato interrogativi su come prevenire simili disastri in futuro. Tuttavia, in questo momento, l’attenzione è rivolta esclusivamente al dolore della famiglia e al ricordo dell’attaccante.

Il gesto del Liverpool è stato accolto con grande apprezzamento da tifosi e addetti ai lavori. In un mondo spesso dominato da interessi economici e competitività, la scelta del club inglese rappresenta un esempio positivo di come le società sportive possano assumere un ruolo sociale significativo.

Mentre la cerimonia funebre continua a Gondomar, il ricordo di Diogo Jota rimane vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e ammirato. Il calcio perde una giovane promessa, ma guadagna un esempio di solidarietà che resterà impresso nella memoria collettiva.