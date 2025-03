Il marito sussurra alla moglie in coma mentre staccano la spina, ma lei può sentire ogni parola.

Dopo aver trascorso 12 giorni in coma, i medici temevano che Lyndee Brown Pellettiere-Swapp, 47 anni, non si sarebbe svegliata… Dopo aver trascorso 12 giorni in coma, i medici temevano che Lyndee Brown Pellettiere-Swapp, 47 anni, non si sarebbe svegliata, quindi decisero di staccare la macchina per il supporto vitale. Tuttavia, la residente dell’Arizona aveva altri piani. Una volta spenta la macchina, disse a suo marito: “Sono una combattente.”





Pellettiere-Swapp era stata trovata incosciente da suo marito circa due settimane fa ed era stata portata d’urgenza in ospedale. Lì ebbe delle convulsioni e rimase per lo più incosciente. I medici determinarono che non sarebbe uscita dal coma e che non c’era nulla che potessero fare.

Mentre non riusciva a muoversi o parlare, Pellettiere-Swapp non era brain-dead.

Disse a CBS5: “Ricordo che le persone parlavano con me. Ricordo quando le persone venivano a farmi visita, mia nipote che leggeva per me.”

I medici non avevano idea che fosse consapevole di ciò che accadeva intorno a lei.

“Ricordo un medico che mi puntava una luce negli occhi e diceva alla mia famiglia che non c’era risposta. Ricordo anche il medico che spiegava cosa sarebbe successo quando avrebbero staccato il supporto vitale,” disse a Mirror Online.

I suoi organi stavano fallendo e, poiché è donatrice di organi, la sua famiglia prese la decisione di aiutare a salvare alcuni di essi.

“Fecero un giorno in più per permettere a tutti di venire e dare l’addio. Il 29 ottobre, staccarono il mio supporto vitale. Per tutto il tempo, mio marito continuava a sussurrarmi all’orecchio ‘Ho bisogno che tu combatta,’” raccontò.

Il team degli organi era in attesa e i medici stavano per dichiararla morta quando lei iniziò a cercare disperatamente di attirare la loro attenzione.

Disse a CBS5: “Nella mia testa era molto chiaro cosa stavo dicendo, ma non lo era per loro. Riuscii finalmente a dire ‘Sono una combattente,’ che è quello che mio marito stava sussurrando nel mio orecchio.”

Pellettiere-Swapp dovette imparare a camminare e a nutrirsi da sola e, da quando ha lasciato l’ospedale nel novembre 2015, è stata ricoverata altre sette volte e ha subito quattro interventi chirurgici a causa di complicazioni.

Pellettiere-Swapp soffre di ansia, attacchi di panico e PTSD, ma suo marito e i suoi figli sono entusiasti che si sia svegliata.

Dopo la sua esperienza, dice: “Solo perché non sei cosciente non significa che non puoi sentire. Quindi dovresti parlare con i tuoi cari se ti trovi in quella situazione. Ti sentono.”