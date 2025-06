Il micro bikini di Chiara Ferragni è già il trend dell’anno: scopri perché

Dopo aver presenziato all’evento organizzato da Camera Moda Fashion Trust a Milano, dove sono stati riconosciuti i migliori stilisti emergenti, Chiara Ferragni ha deciso di concedersi una pausa rilassante. L’imprenditrice digitale ha trascorso il fine settimana al mare, inaugurando la stagione estiva con un outfit balneare che ha attirato l’attenzione: un micro bikini a quadretti che richiama uno stile vintage dal sapore anni 2000.





All’evento milanese, Ferragni aveva sfoggiato un elegante abito da sera color nude, ma al mare ha optato per un look completamente diverso. La sua immagine naturale, senza trucco, con capelli ondulati dall’effetto della salsedine e lentiggini in evidenza, ha conquistato i social. Il bikini scelto dall’influencer e imprenditrice è caratterizzato da un design minimalista: top a triangolo da legare dietro il collo e slip con laccetti sottili sui fianchi. La fantasia del costume, composta da micro quadretti bianchi e blu in stile vichy, è arricchita da un piccolo fiore blu sul seno, un dettaglio che si fonde armoniosamente con il motivo del tessuto.

Negli ultimi anni, i costumi da bagno di tendenza hanno incluso modelli a fascia o con top sportivi dalle linee più strutturate. Tuttavia, l’estate 2025 sembra segnare il ritorno dei bikini micro, che richiamano le mode dei primi anni 2000. Questo stile, semplice ma d’impatto, è stato rilanciato proprio da Chiara Ferragni, che ancora una volta si conferma trendsetter nel panorama della moda. Il suo bikini a quadretti potrebbe diventare uno dei must-have della stagione estiva.

Dopo la giornata in spiaggia, l’influencer ha cambiato outfit optando per un look estivo in stile boho chic. Ha indossato un completo coordinato composto da una camicia e shorts in cotone bianco, impreziositi da dettagli in pizzo San Gallo. Per completare l’insieme, ha scelto una borsa a bauletto in pelle color burgundy e gioielli con turchesi, aggiungendo un tocco sofisticato al suo look casual.

L’attenzione ai dettagli è sempre stata una delle caratteristiche distintive di Chiara Ferragni, che riesce a mescolare semplicità ed eleganza in ogni occasione. La sua capacità di anticipare le tendenze e di proporre stili che diventano immediatamente virali la rende una figura di riferimento nel mondo della moda e dell’imprenditoria digitale.

La scelta del bikini micro con fantasia vichy non è casuale: questo tipo di stampa, che evoca atmosfere retrò, sta tornando in auge grazie alla sua versatilità e al suo fascino senza tempo. La combinazione di colori bianco e blu aggiunge freschezza e leggerezza al design, rendendolo perfetto per le giornate estive al mare.

Oltre al successo come imprenditrice e influencer, Ferragni continua a dimostrare la sua abilità nel creare connessioni tra il mondo della moda e quello digitale. Ogni sua scelta stilistica diventa rapidamente un punto di riferimento per i suoi milioni di follower, che seguono con attenzione ogni sua mossa.

Dopo la parentesi rilassante al mare, Chiara Ferragni tornerà probabilmente ai suoi numerosi impegni lavorativi. Tuttavia, anche nei momenti di svago riesce a lasciare il segno, trasformando semplici scelte di stile in tendenze globali. Il suo micro bikini a quadretti e il look boho chic rappresentano solo l’inizio di una stagione estiva che si preannuncia ricca di ispirazioni fashion.