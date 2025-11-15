Il miglior lassativo naturale: mangialo e libererai l’intestino e i liquidi in eccesso





Senza dubbio, ognuno di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita la stitichezza. Secondo le statistiche, il problema colpisce circa 1 persona su 10.





Tra le principali cause troviamo lo stress, la scarsa attività fisica, l’invecchiamento, alcuni farmaci, un basso apporto di fibre e acqua, e altro ancora.

Considerando quanto possa essere scomoda e dannosa la stitichezza, oggi ti presento uno dei rimedi naturali più semplici ed efficaci per contrastarla: un lassativo fai-da-te, realizzato con pochi ingredienti naturali ma potenti.

Lassativo naturale fai-da-te: marmellata fatta in casa

Ingredienti:

150 g di datteri snocciolati (circa 1 tazza)

150 g di prugne secche (circa 1 tazza)

5 tazze di acqua bollita

1 barattolo di vetro per la conservazione

Preparazione:

Trita i datteri e le prugne in piccoli pezzi e mettili nell’acqua bollente. Fai cuocere il tutto finché il composto non si addensa. Spegni il fuoco, lascia raffreddare, poi trasferisci la marmellata in un barattolo di vetro pulito e conserva in frigorifero.

Modalità d’uso:

Consumala a colazione, spalmata su una fetta di pane, mescolata ai fiocchi d’avena o a un vasetto di yogurt. È versatile e gustosa!

Perché questa marmellata aiuta a regolarizzare l’intestino?

Le prugne sono ricchissime di fibre e di sorbitolo, uno zucchero naturale che aiuta ad ammorbidire le feci e favorisce il transito intestinale. Questo la rende un rimedio particolarmente efficace contro la stitichezza.

Attenzione:

La stitichezza può talvolta essere un campanello d’allarme per problemi più gravi, come tumori allo stomaco o al colon-retto. Se accompagnata da dolori addominali o sangue nelle feci, consulta immediatamente il medico.

Altri consigli utili contro la stitichezza:

Aumenta il consumo di frutta e verdura ricche di fibre

Bevi acqua in quantità sufficiente ogni giorno

Dormi un numero adeguato di ore per notte

Limita il consumo di alcol

Un approccio naturale e costante può fare la differenza nella salute del tuo intestino!



