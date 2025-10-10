Il Mio Medico Dice che la Mia Glicemia È al Limite. Come Posso Abbassarla in Modo Naturale ed Evitare i Farmaci?





Quando il dottor Elwar mi ha detto che la mia glicemia era “al limite alto”, ho sorriso e annuito, fingendo di prenderla con leggerezza. Ma, in realtà, quella frase mi ha spaventato più di quanto volessi ammettere.





Non sono una persona che si lascia sopraffare facilmente dalle emozioni, ma quella sera, seduto in macchina nel parcheggio, con le mani strette sul volante, ho provato un misto di vergogna e impotenza.

Ho solo 43 anni. Non fumo, non bevo. D’accordo, forse amo un po’ troppo il pane, e non ho mai incontrato un dolce che non mi piacesse, ma ho sempre pensato di fare “abbastanza” per restare in salute.

E invece, il mio “abbastanza” non bastava più.

La mattina seguente ho scritto a mio cugino Kael, più giovane di me, nutrizionista certificato e fin troppo entusiasta dei semi di chia. Se qualcuno poteva aiutarmi a elaborare un piano che non prevedesse pillole a vita, era lui.

«Camminiamo e ne parliamo», mi ha risposto. «Caffè e scarpe da ginnastica. Passo a prenderti alle otto.»

Quella prima passeggiata mi è sembrata interminabile. Non per la fatica fisica — stavamo solo girando per il quartiere — ma perché Kael non ha addolcito la verità.

«Una glicemia borderline è un avvertimento, Bren», mi ha detto sorseggiando il suo caffè nero come fosse una pozione magica. «Puoi cambiare le cose. Ma non se continui a mangiare così e a evitare il movimento.»

Avrei voluto difendermi, dire qualcosa come: «Ma non sto così male».

Invece, ho solo annuito. Perché sapevo che aveva ragione.

Abbiamo iniziato a camminare ogni mattina. Solo venti minuti, all’inizio. Parlavo di tutto: della vita, dei ricordi d’infanzia, dei pettegolezzi di famiglia. Il tempo passava in fretta.

Poco alla volta, ho iniziato a cambiare anche altre abitudini.

Ho smesso di comprare bibite. Ho sostituito i cereali zuccherati con uova e pane integrale con avocado. Ho cercato su Internet “frutta a basso indice glicemico” e ho scoperto di preferire le bacche alle banane.

Non è stato un percorso perfetto. Ogni tanto cedevo a un dolce in ufficio. E una volta, dopo una settimana pesante, ho finito un intero barattolo di gelato al cookie dough.

Ma qualcosa era diverso. Non lo facevo solo per evitare i farmaci. Lo facevo per ritrovare me stesso.

Dopo un mese, il mio capo Arvin mi ha fermato in sala pausa.

«Hai un’aria… più leggera», ha detto, poi ha aggiunto in fretta: «In senso buono!»

Ho riso. «Ho fatto qualche cambiamento.»

«Continua così. Hai proprio un bel colorito.»

Non sapevo quanto mi servisse sentirlo, finché non l’ho sentito. A volte bastano piccole parole per ricordarti che sei sulla strada giusta.

Poi, la vita ha deciso di mettermi alla prova.

Una sera mia madre mi ha chiamato in preda al panico: mia zia Lira era crollata a casa. Nascondeva da mesi una diagnosi di diabete di tipo 2 e non seguiva la terapia.

Si è salvata, per fortuna. Ma vederla in quel letto d’ospedale, pallida e fragile, mi ha scosso. Era sempre stata la più vivace alle feste di famiglia, quella che faceva ridere tutti.

Ora era solo l’ombra di se stessa.

«Pensavo di poter gestire tutto da sola», mi ha sussurrato. «Non volevo che vi preoccupaste.»

Quelle parole mi hanno colpito profondamente. Perché, in fondo, non stavo facendo lo stesso anch’io? Cercando di “gestire” tutto in silenzio, sperando che nessuno se ne accorgesse?

La verità è che la salute non è solo fisica. È anche emotiva. E non è un viaggio che si può affrontare da soli.

Quella sera, seduto al tavolo della cucina, ho preso un quaderno e ho scritto ogni motivo per cui volevo stare meglio:

Voglio essere presente alla laurea di mia nipote.

Voglio sentirmi forte ed energico al mattino.

Voglio viaggiare senza preoccuparmi di medicine o prescrizioni.

Voglio ballare di nuovo ai matrimoni senza imbarazzo.

Voglio prendermi cura degli altri, non essere quello di cui ci si prende cura.

Il mattino seguente mi sono alzato presto e ho preparato una frittata con tante verdure. Niente pane, niente succo: solo acqua e proteine. Non era un pasto da rivista, ma mi faceva stare bene.

I piccoli cambiamenti si sono accumulati.

Ho scoperto gli “zoodles” (spaghetti di zucchine), ho imparato a tostare i ceci fino a renderli croccanti, ho sostituito gli snack notturni con una tisana e qualche mandorla.

La gente ha iniziato a notarlo: la pelle più luminosa, più energia durante il giorno, sonno migliore.

Kael continuava a incoraggiarmi — con fermezza, ma dolcemente.

«Conta la costanza, non la perfezione», mi ricordava.

Poi è arrivato il controllo dopo sei mesi.

Seduto nello studio medico, sfogliavo nervosamente una rivista vecchia di mesi, chiedendomi se tutti quegli sforzi avessero davvero dato frutto.

La dottoressa Elwar è entrata, ha guardato lo schermo, poi me, con un sorriso soddisfatto.

«I valori sono scesi. Sei tornato nella norma.»

Ho tirato un sospiro così forte da farla quasi sobbalzare.

«Ma continua così», ha aggiunto. «Hai fatto la parte difficile: ora serve solo mantenere.»

Quella sera sono uscito a cena con amici che non vedevo da tempo.

«Hai un aspetto fantastico», ha detto Taz, prendendomi la mano. «Cosa è cambiato?»

«Ho semplicemente iniziato a prendermi cura di me stesso», ho risposto. E lo intendevo davvero.

Ma non mi aspettavo quello che sarebbe accaduto dopo.

Una settimana più tardi, ho ricevuto un messaggio da Kael:

«Dobbiamo parlare. È successo qualcosa.»

La sua voce tremava. Suo padre — mio zio Edric — era stato appena diagnosticato con un’insufficienza renale avanzata. Anni di ipertensione e diabete trascurato lo avevano logorato.

L’ho ascoltato in silenzio, con il cuore che batteva forte, mentre mi spiegava come nessuno avesse notato i segnali, come tutti pensassero che fosse solo “stanco”.

«Mi sento come se l’avessi deluso», ha detto Kael. «Avrei dovuto insistere di più.»

Ma non era giusto. Tutti dobbiamo voler essere aiutati. Tutti dobbiamo decidere che valiamo lo sforzo di salvarci.

Quella notte ho preso un’altra decisione.

Ho aperto un piccolo blog — niente di elaborato. Solo un posto dove raccontare ciò che stavo imparando: ricette semplici, routine di camminata, pensieri ed emozioni.

L’ho chiamato “Ancora Sotto il Mio Controllo.”

Con mia sorpresa, ha iniziato a diffondersi.

Ho ricevuto messaggi da amici, colleghi e perfetti sconosciuti:

«Grazie per aver condiviso questo. Avevo paura di andare dal medico.»

«Mia madre ha gli stessi valori. Da domani la accompagnerò a camminare.»

«Pensavo di essere l’unico a nascondere gli snack sotto il letto.»

Ho capito una cosa importante: la vulnerabilità non è debolezza. È connessione.

Permette anche agli altri di iniziare a prendersi cura di sé.

Qualche mese dopo ho organizzato una piccola camminata di gruppo al parco. Pensavo che sarebbero venute una decina di persone.

Ne sono arrivate trentadue.

C’era chi portava il cane, chi un genitore, e una donna — Rina — si è presentata con una cartellina piena di miei post stampati. Mi ha detto:

«Mi hai salvato la vita.»

Non ho pianto allora. Ma l’ho fatto più tardi, di nuovo in macchina, da solo.

Perché a volte pensi di voler solo sistemare la tua vita, e invece finisci per aiutare anche gli altri a sistemare la loro.

Non sono ancora perfetto. Voglio ancora i cinnamon rolls quando sono triste. A volte devo costringermi a non saltare la camminata quando piove.

Ma ora conosco il mio perché.

È più grande della glicemia.

È imparare a esserci per me stesso, ogni giorno, di nuovo.

E se anche tu sei in quella fase — con valori al limite, con la motivazione a metà — voglio dirti una cosa:

Non è troppo tardi.

Ogni passo che fai verso la salute conta.

Ogni volta che dici “no” alla scelta più facile e “sì” a quella giusta, stai costruendo qualcosa.

Determinazione. Resilienza. Vita.

La tua storia può cambiare. Proprio come è cambiata la mia.

E, chissà, magari finirai anche tu per aiutare qualcun altro a riscrivere la propria.



