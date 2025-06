Il modello e volto televisivo Daniel Nilsson è stato arrestato a Cervinia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, dopo un episodio di violenza

Daniel Nilsson, noto al pubblico per il suo ruolo di “Bonus” nel programma televisivo “Avanti un altro” e per la sua carriera di modello, è stato arrestato a seguito di un episodio di violenza avvenuto a Cervinia, nella località di Breuil-Cervinia. Secondo quanto riportato, il 45enne avrebbe aggredito la compagna durante una lite, portando le autorità a intervenire e a procedere con l’arresto in base al “codice rosso”.





L’episodio si sarebbe verificato mentre la coppia si trovava in vacanza nella rinomata località montana. Alcuni testimoni presenti hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver notato che la situazione stava degenerando. Quella che inizialmente sembrava essere una semplice discussione tra i due si sarebbe trasformata in un’aggressione, spingendo i carabinieri ad agire tempestivamente.

Le autorità hanno confermato che l’arresto è stato effettuato sul posto e che la compagna di Nilsson, figlia di un diplomatico italiano, è stata ascoltata dai carabinieri per fornire la sua versione dei fatti. La donna avrebbe dichiarato che non si trattava del primo episodio di comportamenti aggressivi da parte del modello. È proprio questa testimonianza che ha portato all’applicazione del “codice rosso” e alla successiva detenzione dell’uomo.

Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, la convalida dell’arresto è stata fissata per lunedì 30 ottobre presso il Palazzo di Giustizia di Aosta, dove si terrà l’udienza per valutare la posizione del 45enne. Nel frattempo, Nilsson rimane sotto custodia delle forze dell’ordine.

La vicenda ha suscitato notevole attenzione mediatica, considerata la popolarità del modello, che negli anni è diventato un volto familiare per il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al programma di Canale 5, dove interpretava il ruolo del “Bonus”. Oltre alla sua carriera televisiva, Daniel Nilsson è stato anche un giocatore professionista di hockey, disciplina che ha praticato prima di intraprendere la strada del mondo della moda e dello spettacolo.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto. Tuttavia, è emerso che l’intervento delle forze dell’ordine è stato determinante per porre fine alla situazione e garantire la sicurezza della donna coinvolta. I carabinieri hanno agito rapidamente dopo essere stati allertati dai presenti, evitando che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.

La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza del “codice rosso”, introdotto per affrontare in maniera tempestiva i casi di violenza domestica e proteggere le vittime da ulteriori abusi. La testimonianza della compagna di Nilsson sarà cruciale per determinare l’evolversi della situazione legale del modello, mentre si attende l’esito dell’udienza prevista ad Aosta.