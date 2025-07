Il nome Luna Marì, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è stato registrato come marchio per la produzione di abbigliamento, cosmetici e gioielli

Il nome Luna Marì, appartenente alla figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è stato ufficialmente registrato come marchio. La decisione è stata presa dalla showgirl argentina, che ha acquisito i diritti esclusivi tramite la società The Family Factory Srl, di cui detiene il 99% delle quote. Questo le consente di utilizzare il nome della bambina per fini commerciali, dando vita a una linea di prodotti che include abbigliamento, cosmetici e gioielli.





La registrazione del marchio, avviata nel 2022 poco dopo la nascita di Luna Marì, è stata completata attraverso il Registro europeo delle proprietà intellettuali. Con questa operazione, Belén Rodriguez si è assicurata l’esclusiva sull’utilizzo commerciale del nome della figlia, trasformandolo in un vero e proprio brand. Una mossa strategica che riflette l’interesse della showgirl nel valorizzare l’immagine della sua famiglia anche a livello imprenditoriale.

Secondo quanto riportato dal portale Affari e Maranza, la pratica per la registrazione del marchio è stata avviata pochi mesi dopo che Luna Marì è venuta al mondo. Il processo si è concluso nel giro di alcuni mesi e da allora Belén Rodriguez è l’unica titolare dei diritti commerciali legati al nome della bambina. Questa operazione rappresenta un passo significativo per l’espansione delle attività imprenditoriali della conduttrice argentina.

Oltre agli aspetti economici e commerciali, la registrazione del marchio sembra aver avuto un impatto positivo anche sul rapporto tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo un periodo di tensioni che aveva seguito la separazione dei due, avvenuta circa un anno dopo la nascita della bambina, i genitori di Luna Marì sembrano aver ritrovato un equilibrio. La loro relazione era stata caratterizzata da scontri pubblici, culminati in un acceso confronto sui social media. Inoltre, durante quel periodo, Belén Rodriguez aveva fatto delle dichiarazioni riguardo alla presunta relazione tra il suo ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, alimentando ulteriormente l’attenzione mediatica.

Tuttavia, quella fase sembra ormai superata. Negli ultimi mesi, Belén Rodriguez ha scelto di proteggere maggiormente la sua vita privata e di concentrarsi sulle relazioni più importanti. Tra queste, il rapporto di co-genitorialità con Antonino Spinalbese, che appare oggi solido e destinato a durare nel tempo. Insieme condividono la responsabilità di crescere Luna Marì, mettendo da parte le divergenze del passato per il bene della bambina.

La registrazione del marchio Luna Marì rappresenta un esempio di come figure pubbliche possano utilizzare la loro notorietà per sviluppare progetti imprenditoriali innovativi. Grazie a questa iniziativa, Belén Rodriguez non solo tutela il nome della figlia da eventuali utilizzi impropri, ma lo trasforma in un simbolo di creatività e stile. La linea di prodotti che nascerà sotto questo brand potrebbe includere abiti eleganti, gioielli raffinati e cosmetici esclusivi, tutti ispirati alla dolcezza e alla bellezza di Luna Marì.

Nel frattempo, anche la vita personale di Belén Rodriguez continua a catturare l’attenzione dei media. Recentemente, la showgirl è stata vista trascorrere una serata in Sardegna insieme a Stefano De Martino, alimentando speculazioni sul loro rapporto. Tuttavia, la conduttrice sembra determinata a mantenere un profilo discreto riguardo ai suoi affetti personali, concentrandosi invece sui suoi progetti lavorativi e sulla famiglia.

Con questa iniziativa imprenditoriale, Belén Rodriguez dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mondo dello spettacolo e del business. La registrazione del marchio Luna Marì non è solo un gesto d’amore verso la figlia, ma anche una strategia mirata a consolidare la sua presenza nel panorama commerciale internazionale.