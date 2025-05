«Il padre celebre ha tagliato tutti i legami con sua figlia.» Indovina chi è l’attrice ormai famosa

Nel 1975, un noto musicista incontrò Goldie Hawn, all’epoca nel pieno della sua carriera. Si conobbero durante un volo in prima classe da New York a Los Angeles, e tra loro scattò subito una scintilla. Il musicista, membro degli Hudson Brothers—una band famosa per le collaborazioni con The Beach Boys, The Osmonds e The Monkees—era anche attore, con apparizioni in film e serie TV come «Hysterical». Ricordando quel primo incontro, dichiarò: “La chimica fu immediata. Quella sera la invitai a cena e fu chiaro che c’era qualcosa di speciale.”





La coppia si sposò nel 1976, mentre Goldie era incinta del loro primo figlio. Dopo la nascita del bambino al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, gli fu diagnosticata un’aspirazione di meconio, una grave condizione causata dall’inalazione di liquido amniotico contaminato da meconio.

Nel 1979 nacque la loro figlia, completando così la famiglia di quattro persone. Per alcuni anni, la loro vita fu colma di «amore profondo» e felicità. Tuttavia, il matrimonio finì nel 1981 a seguito delle rivelazioni sull’infedeltà di Goldie. Il musicista, che attribuiva grande valore al concetto tradizionale di matrimonio, trovò inconciliabili i suoi valori con lo stile di vita di Goldie.

Dopo il divorzio, Goldie iniziò una relazione con l’attore Kurt Russell nel 1983. Si erano conosciuti inizialmente nel 1968, durante le riprese di “The One and Only, Genuine, Original Family Band.” Kurt, che era stato precedentemente sposato con Season Hubley, aveva avuto un figlio con lei nel 1980.

La figlia di Goldie ha solo ricordi vaghi della presenza del loro padre biologico. Durante un’intervista con Howard Stern, raccontò di come il padre fosse stato sempre meno presente nelle loro vite. Disse: “Era con noi quando eravamo piccoli, ma poi si è allontanato. Mia madre non ha mai parlato male di lui, e ho capito che non riguardava noi.”

Più tardi, ha espresso il suo perdono verso il padre, riconoscendo le difficoltà che aveva affrontato. L’attrice di “Come farsi lasciare in 10 giorni” ha anche lodato Kurt Russell per il suo ruolo di figura paterna di supporto.

La figlia di Goldie ha poi menzionato come la relazione difficile con suo padre abbia influenzato le sue scelte di carriera. All’inizio, esitava a intraprendere la strada musicale per paura di non essere all’altezza dell’eredità del padre, ma alla fine ha trovato il suo percorso.

Cindy, che sposò il musicista e ebbe figli con lui, cercò di integrare i figli di Goldie nelle loro attività familiari. In un’intervista del 1985 a People, Cindy raccontò di un episodio in cui andarono a prendere i figli di Goldie, a testimonianza del continuo sforzo di unire le famiglie.

Sebbene il musicista non sia stato coinvolto nella vita dei suoi nipoti, Kate Hudson e suo fratello si assicurano che i loro figli traggano beneficio dalla relazione con Kurt. Un insider ha osservato: «Kurt è sempre stato vicino a Kate Hudson e ha sempre provato grande orgoglio per lei come madre.»

Kurt è stato un nonno devoto, facendo un grande sforzo per sostenere i suoi nipoti acquisiti e colmare il vuoto lasciato dal loro nonno biologico. Mentre i rapporti con Bill rimangono distanti, Kate e Oliver si concentrano sul coltivare relazioni positive e andare avanti.