Il padre di Filippo Giglioli interviene sul caso Yulia, esprimendo le sue opinioni sulle recenti polemiche e il possibile impatto sulla relazione con suo figlio

Il Grande Fratello continua a essere al centro dell’attenzione, e tra i temi più discussi c’è il caso di Yulia. Nelle ultime ore, Filippo Giglioli, padre di Giglio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Giada Di Miceli, affrontando la questione con franchezza. Durante la conversazione, Filippo ha condiviso le sue impressioni sulle immagini e le notizie che circolano riguardo a Yulia, ammettendo di essere stato informato da amici e conoscenti.





“Le vicende che riguardano Yulia? Ho visto anche io queste cose, sono invaso da queste immagini che mi mandano amici e amiche. Io non cerco sui social perché diventa più difficile fare paragoni però me le mandano e le vedo anche io”, ha dichiarato Filippo, evidenziando come la situazione non gli sia sfuggita. La sua posizione sembra essere quella di un padre preoccupato, ma anche consapevole delle dinamiche che si stanno sviluppando.

Quando gli è stato chiesto se il legame tra Giglio e Yulia fosse di natura romantica, Filippo ha risposto con cautela: “Cosa posso dirti? Magari hanno un rapporto di amicizia o magari hanno qualcosa di più. Io da casa non posso dirti di più”. Ha poi continuato a riflettere sulla possibilità che i due siano innamorati, ma ha espresso incertezze riguardo alla veridicità delle foto circolanti: “Dici che quelle sono foto vere? Non saprei”.

Un punto cruciale del discorso è stato l’impatto delle foto di Yulia con un ex fidanzato di cui si è parlato recentemente. Filippo ha commentato: “Probabilmente se arrivano a Giglio queste foto sì, potrebbe arrabbiarsi ma l’ho sentito in televisione e mi è sembrato sicuro di quello che lui prova per lei e di quello che lei prova per lui”. Nonostante le preoccupazioni, ha sottolineato che Giglio non sembra allarmato dalla situazione, nemmeno dopo aver appreso delle immagini.

In merito agli incontri tra Giglio e Yulia, Filippo ha detto: “Non lo vedo molto preoccupato anche se non ha visto le foto, quello no”. Ha anche accennato a questioni legali, affermando che il figlio non sembrava teso riguardo agli incontri, ma piuttosto tranquillo. Questo potrebbe suggerire che, almeno per ora, Giglio non percepisca la situazione come una minaccia per la sua relazione con Yulia.

Tuttavia, Filippo ha chiarito che, se fosse nella posizione di Giglio e avesse visto le foto, avrebbe voluto affrontare la questione direttamente. “Io sì, se vedessi le foto un pensiero lo farei. Chiederei di fare quattro chiacchiere a quattr’occhi”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della comunicazione in una relazione. Nonostante ciò, ha ribadito di non essere arrabbiato con Yulia e di non aver mai interferito nella vita sentimentale di suo figlio: “No, non sono risentito. Può darsi che poi Giglio quando la incontra qualcosa gliela dirà”.

Inoltre, ha chiarito di non avere un rapporto diretto con Yulia. “No, non l’ho mai contattata Yulia, non mi ha mai chiamato”, ha affermato. Ha aggiunto che sa che Yulia ha Instagram e scambia messaggi con il fratello di Luca, ma non ha mai avuto l’opportunità di stabilire un contatto diretto con lei. “Sì, a me avrebbe fatto piacere sentirla ma io sono amico di tante persone e non ho risentimento verso nessuno”, ha concluso.

Filippo ha anche espresso curiosità su come si svilupperanno le cose tra Giglio e Yulia, affermando: “Tra massimo 1 mese sapremo il tutto. Chissà cosa uscirà da questo vaso di Pandora”. Le sue parole riflettono un misto di preoccupazione e speranza, mentre la situazione continua a evolversi nel contesto del Grande Fratello.