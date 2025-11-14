Il padre di Giorgia: “Fui io ad avvisare la madre di Alex Baroni dell’incidente, non dimenticherò mai le sue urla”





Nella puntata di oggi, venerdì 14 novembre 2025, del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, è stato reso omaggio ad Alex Baroni, il noto artista scomparso nel 2002 a soli 35 anni a causa di un tragico incidente motociclistico. La Balivo ha invitato in studio Guido Baroni, il fratello di Alex, insieme a Giulio Todrani, padre della cantante Giorgia, ex fidanzata di Alex, per condividere i ricordi di quella notte drammatica che cambiò per sempre le loro vite.





Giulio Todrani ha raccontato al pubblico di Rai 1 il momento in cui dovette informare la madre di Alex dell’incidente. “Chiamai io la madre di Alex Baroni, la mia ex moglie non aveva il coraggio di chiamarla. Mi rispose Marina, le dissi che Alex aveva avuto un incidente,” ha dichiarato Todrani. Il suo racconto ha suscitato emozione tra i presenti: “Non feci in tempo a dirlo che iniziò a urlare. Quando ci penso mi viene la pelle d’oca. Attaccò e partirono subito per Roma.”

Guido Baroni, visibilmente commosso, ha aggiunto: “Partimmo subito, non sapevamo cosa avremmo trovato. Poi l’abbiamo saputo.” Le parole di Guido hanno messo in evidenza la confusione e il dolore che hanno accompagnato quel tragico evento. La morte di Alex Baroni ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano, e anche tra i suoi cari, i quali hanno dovuto affrontare un vuoto incolmabile.

Giorgia, che aveva condiviso una relazione profonda con Alex, ha spesso parlato della sua perdita. In un’intervista, ha descritto la sua scomparsa come “una voragine nella mia vita e in quella della famiglia.” La cantante ha vissuto anni di “sbandamento” e “devastazione” dopo la tragedia. “Sono stata aiutata da amici e da una ventina d’anni di psicoanalisi,” ha rivelato, sottolineando l’importanza del supporto emotivo per superare un lutto così pesante. Ogni anno, nel giorno della morte di Alex, Giorgia lo ricorda con affetto attraverso omaggi e parole dolci.

A distanza di 23 anni dalla sua scomparsa, Alex Baroni continua a essere ricordato da molti artisti. Recentemente, Marco Mengoni ha reso omaggio al cantante durante un concerto a Roma il 9 novembre 2025, intonando il ritornello della sua celebre canzone “Cambiare”. Questo gesto ha dimostrato quanto la musica di Baroni sia ancora viva e apprezzata, mantenendo viva la sua memoria nel cuore di molti.

L’impatto di Alex Baroni sulla musica italiana è innegabile. La sua voce e le sue canzoni continuano a risuonare tra le generazioni, e il suo contributo alla scena musicale è stato significativo. La sua carriera, sebbene tragicamente interrotta, ha lasciato un’eredità che viene celebrata da artisti e fan. La commozione espressa da Guido Baroni e Giulio Todrani a La volta buona è una testimonianza del legame profondo che esiste ancora tra la musica e le emozioni umane.

Il racconto di quel drammatico momento, così come le emozioni che ne derivano, sono un promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di celebrare i momenti e le persone che amiamo. La memoria di Alex Baroni vive non solo attraverso la sua musica, ma anche nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.



