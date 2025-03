Il padre di Tommaso rompe il silenzio: ecco cosa pensa di Mariavittoria!

Il percorso di Tommaso, ex concorrente del Grande Fratello, si è concluso definitivamente dopo la sua eliminazione nell’ultima puntata del reality. Tornato nella sua città natale, Siena, il giovane idraulico ha deciso di riappropriarsi della sua libertà dopo sei mesi trascorsi nella casa più osservata d’Italia. In un’intervista rilasciata al Corriere di Siena, il padre di Tommaso, Giacomo Franchi, ha condiviso alcuni retroscena riguardanti il rapporto del figlio con Mariavittoria.





Dopo la sua uscita dal programma, Tommaso ha manifestato il desiderio di godersi la vita al di fuori della casa, nonostante il dispiacere di dover dire addio a Mariavittoria. Giacomo ha rivelato che il legame tra i due è profondo e significativo. Infatti, nella sua intervista, ha sottolineato: “È stato un viaggio molto sentimentale. Dopo sei mesi, era forte il desiderio di stare insieme, di toccarci, e questo ha prevalso su tutto”.

Al suo ritorno a casa, Tommaso ha potuto riabbracciare la sua amata nonna Alba, che lo ha accolto con un piatto di risotto di pesce. Questo momento di affetto familiare è stato seguito da un incontro con parenti e amici, un’occasione per celebrare il suo rientro e condividere le emozioni vissute durante il reality.

Parlando del legame tra Tommaso e Mariavittoria, Giacomo ha affermato: “È ancora in una bolla e deve somatizzare tutto. L’unica cosa che mi ha confermato è che è innamorato e le vuole bene. Non vedo l’ora di conoscerla. Sarei felicissimo, sono ragazzi, è il loro momento. Poi sarà il tempo a scrivere la loro storia”. Queste parole evidenziano il supporto del padre nei confronti del figlio e la sua apertura verso la nuova relazione.

Giacomo ha anche condiviso le sue impressioni su come l’esperienza del Grande Fratello abbia influenzato Tommaso. Ha dichiarato: “Sicuramente è cambiato, più maturo, più uomo. In questi sei mesi ho visto mio figlio tutti i giorni e quindi mi sono trovato in una situazione in cui potevo giudicare, riflettere e criticare”. Secondo il padre, il reality ha offerto a Tommaso un’opportunità di crescita personale, portandolo a una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni.

Inoltre, Giacomo ha sottolineato che questa esperienza gli ha insegnato a essere più tranquillo e a fidarsi maggiormente di Tommaso, evitando pregiudizi e giudizi affrettati. La sua visione positiva del percorso del figlio riflette un approccio di sostegno e comprensione, fondamentale in un momento di transizione come quello che Tommaso sta vivendo.