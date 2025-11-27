​​


Il panettone Eurospin è il migliore per qualità-prezzo: sorprende scoprire che lo produce Paluani

Emanuela B.
27/11/2025
Il panettone Eurospin, prodotto da un marchio ampiamente riconosciuto, è oggetto di interesse per molte famiglie italiane durante il periodo natalizio.  La fiducia in tali prodotti è spesso messa in discussione, ma un’attenta analisi delle etichette e una ricerca approfondita possono rivelare una qualità inaspettata.



Il panettone Eurospin, destinato a essere un elemento centrale delle tavole natalizie italiane per il 2025, è prodotto dalla sottomarca Duca Moscati, operante all’interno della catena Eurospin.  Dietro questo marchio si cela l’esperienza e la maestria pasticcera dell’azienda Paluani, che utilizza lo pseudonimo di Duca Moscati per rivolgersi a una clientela diversa rispetto a quella delle catene di GDO più blasonate.

Paluani è nota anche per la produzione della colomba di Pasqua, un altro dolce tradizionale italiano consumato durante la primavera.  Il panettone Eurospin si distingue per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, con un costo di circa 5 euro al chilo, rappresentando un’opzione conveniente per i consumatori.

L’identificazione della provenienza dei prodotti dolciari Duca Moscati by Paluani facilita gli acquisti durante tutto l’anno, offrendo una garanzia di qualità e convenienza.



