Il patriarca di “Duck Dynasty” Phil Robertson è morto a 79 anni

Una delle famiglie più amate della TV reality americana piange la scomparsa del suo leader spirituale e culturale.





Phil Robertson, il barbuto patriarca della celebre serie di A&E “Duck Dynasty” e fondatore della Duck Commander, si è spento all’età di 78 anni. Il 25 maggio 2025, la famiglia ha onorato la sua vita e il suo lascito con diversi post sui social, confermando la notizia della sua scomparsa.

Attraverso l’account Instagram ufficiale, la famiglia Robertson ha ribadito la propria fede, trovando conforto nel sapere che Phil ora è con il Signore. Hanno ricordato come Phil li esortasse spesso a restare saldi nella fede nella resurrezione di Gesù e nella promessa della vita eterna.

La famiglia ha ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno ricevuti, sottolineando come la fede incrollabile di Phil e la sua dedizione nel diffondere il suo messaggio abbiano lasciato un segno indelebile. Hanno promesso di portare avanti i suoi valori di amore e fede.

Jase Robertson, figlio di Phil, ha scritto su X che suo padre è “andato dal Signore”, riecheggiando i sentimenti della famiglia. Ha confermato la convinzione che un giorno si riuniranno con Phil e, pur riconoscendo il dolore per la perdita, ha espresso conforto nel sapere che ora è nelle mani di Dio.

“Mio padre oggi è andato dal Signore! Ci mancherà, ma sappiamo che è in buone mani e la nostra famiglia sta bene perché Dio è molto buono! Lo rivedremo!”

#PhilRobertson #Jesus

— Jase Robertson (@JaseDuckman) 26 maggio 2025

La nipote Sadie Robertson Huff, riflettendo sull’impatto spirituale del nonno, ha ricordato uno dei loro ultimi scambi: “Una delle ultime cose che mi ha detto è stata: ‘Avanti tutta!’ Amen!” Ha descritto la testimonianza di Phil come qualcosa che ha cambiato la vita della loro famiglia e di molti altri, aggiungendo: “Ora la sta vivendo in pienezza. Completamente vivo in Cristo. Il nuovo è arrivato.”

Will Robertson, anche lui nipote, ha pubblicato una foto dell’infanzia scrivendo: “Il mio Papaw Phil oggi è tornato dal Signore. La sua vita, la sua testimonianza e la sua devozione a Dio sono state potenti.”

Ha espresso gratitudine per l’eredità lasciata da Phil: “Sarò per sempre grato per il tempo trascorso con lui sulla terra e sono felice di sapere che ora è seduto sulla sua poltrona a parlare con Gesù. Ti voglio bene, Papaw.”

Jase, il figlio, aveva già parlato apertamente delle condizioni di salute del padre nei mesi precedenti la sua morte. Nel podcast di famiglia “Unashamed” di dicembre 2024, aveva rivelato che Phil era stato diagnosticato con Alzheimer in fase iniziale e una patologia del sangue.

“Sapete che Phil non sta bene,” aveva detto. “Se mettete insieme queste cose… sta davvero lottando.”

Ad aprile 2025, Jase aveva aggiornato i fan: “Non bene. È quello che ho detto.” Spiegando che la famiglia aveva organizzato cure professionali per assistere Phil.

Ricordando una recente visita, Jase ha descritto un momento toccante con il parente Zach: “Ha infilato la testa dalla finestra… e io gli ho chiesto ‘Com’è andata?’ E Zach è scoppiato a piangere. Quando affronti queste battaglie giorno dopo giorno, tendi a compartimentare tutto solo per riuscire a gestirlo.”

Jase ha anche raccontato che la moglie di Phil, Kay Robertson, stava affrontando seri problemi di salute. Era stata ricoverata dopo aver sviluppato un’infezione a seguito di una caduta. “Non stava affatto bene,” ha detto. “Ha preso un’infezione da un taglio… ed è stata in ospedale per 11 giorni.”

In quel periodo, la famiglia temeva il peggio. “Stavamo affrontando il fatto che forse era la fine,” ha aggiunto. Anche se poi Kay si è stabilizzata, è rimasta in una struttura di riabilitazione per la ripresa fisica.

Nonostante le difficoltà, la famiglia Robertson si stava preparando a tornare in televisione. “Duck Dynasty: The Revival”, una nuova serie da 20 episodi prodotta da Spoke Studios e Tread Lively Productions, è stata annunciata da A&E a marzo 2025.

La serie, prevista per l’estate 2025, seguirà Willie e Korie Robertson, i loro figli adulti e i nipoti, mentre portano avanti lo spirito imprenditoriale di famiglia e i valori che hanno reso famosa la Duck Commander.

Kay, Uncle Si, John Luke, Sadie, Will, Bella e Rebecca, personaggi storici della serie originale, torneranno nello show. Gli episodi saranno disponibili anche su una piattaforma streaming importante dopo la messa in onda su A&E.

Elaine Frontain Bryant, vicepresidente esecutivo e responsabile della programmazione di A&E e Lifetime, ha dichiarato:

“I Robertson si sono guadagnati un posto nelle case di tutta America grazie al loro pragmatismo, al fascino del Sud e all’umorismo autentico.”

Willie e Korie Robertson, anche produttori esecutivi, hanno espresso entusiasmo per il ritorno:

“Siamo grati a tutti coloro che ci hanno seguito mentre la nostra famiglia cresceva e non vediamo l’ora di ricominciare a girare tutte le nostre nuove avventure, o forse disavventure.”

Un post su Facebook della pagina ufficiale dello show, datato 23 gennaio, aveva già anticipato il progetto, mostrando Willie e Korie nei loro iconici abiti mimetici.

Nota: L’età di Phil Robertson riportata all’inizio dell’articolo originale è 78 anni, ma il titolo menziona 79 anni. In base alle fonti ufficiali, si consiglia di verificare l’età corretta.