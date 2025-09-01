Il Premier indiano sfida l’UE: a Pechino arriva insieme a Putin, smentendo Bruxelles





Narendra Modi ha postato su X qualche scatto insieme a Putin durante il summit della SCO—e sì, il tipo sembrava proprio contento di ritrovarsi faccia a faccia col presidente russo.





Putin, dal canto suo, non ha perso tempo a rimarcare la “partnership strategica privilegiata” tra Russia e India. Sembra quasi uno slogan, ma a quanto pare ci crede davvero. Ha detto che tra Mosca e Nuova Delhi le cose vanno alla grande, specialmente su commercio, economia e pure turismo. Già, pare che scambiarsi viaggiatori sia diventato cool anche da quelle parti.

Ah, e a dicembre? Si festeggiano 15 anni dalla dichiarazione congiunta che ha messo le relazioni bilaterali su un piedistallo ancora più alto. Roba da anniversario importante, insomma.

Putin ha anche infilato la solita lista della spesa diplomatica: ONU, BRICS, G20, SCO… praticamente ovunque ci sia un tavolo internazionale, loro ci sono, e a sentire lui si coordinano pure bene. Boh, magari si mandano i meme su WhatsApp nei momenti morti delle riunioni.

Poi, rivolgendosi a Modi col classico tono da “vecchio amico”: “India e Russia sono legate da decenni da amicizia e fiducia.” Una frase che sembra uscita dal biglietto di auguri di Natale, ma vabbè.

Lui sostiene che il rapporto sia totalmente imparziale dal punto di vista politico e, udite udite, supportato da tutti e due i paesi. Francamente, se non altro ci credono più di quanto molti credano nelle promesse delle compagnie telefoniche.



