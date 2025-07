Il Presidente Sergio Mattarella, con un cerotto sulla fronte a causa di un intervento dermatologico, ha partecipato alla commemorazione del 40° anniversario del disastro della Val di Stava

Questa mattina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato alla cerimonia commemorativa per il 40° anniversario della tragedia della Val di Stava, avvenuta il 19 luglio 1985. L’evento si è svolto presso il cimitero monumentale di San Leonardo, in Trentino, dove il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori in memoria delle 268 vittime del disastro.





Il Presidente è apparso con un evidente cerotto bianco sulla fronte, che ha immediatamente destato curiosità tra i presenti. Tuttavia, fonti ufficiali del Quirinale hanno prontamente chiarito che si tratta di un intervento dermatologico di lieve entità per la rimozione di un neo. Non vi è alcun motivo di preoccupazione per la salute del Presidente, che ha potuto partecipare regolarmente alla cerimonia.

Il disastro della Val di Stava fu causato dal cedimento improvviso di due bacini di decantazione, utilizzati per lo smaltimento dei residui di lavorazione mineraria. L’enorme ondata di fango e detriti travolse la valle, provocando la morte di centinaia di persone e distruggendo completamente case, infrastrutture e terreni agricoli. Ancora oggi, questa tragedia rappresenta uno degli eventi più drammatici nella storia recente dell’Italia.

Durante la visita, Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime e ha condiviso con loro un momento di raccoglimento e silenzio. Accompagnato da autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, il Presidente ha sottolineato l’importanza della memoria collettiva e della responsabilità civile per prevenire simili catastrofi in futuro.

Nel suo breve discorso, il Capo dello Stato ha voluto ribadire il significato profondo della commemorazione: “Non possiamo dimenticare che tragedie come quella di Stava ci ricordano l’importanza del rispetto per l’ambiente, della prevenzione e della vigilanza costante da parte delle autorità pubbliche e private.” Queste parole hanno evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione su temi cruciali come la sicurezza ambientale e la gestione responsabile del territorio.

La presenza di Mattarella alla cerimonia ha assunto un valore simbolico, rappresentando un forte richiamo alla memoria storica e alla consapevolezza collettiva. Il Presidente ha voluto onorare le vittime della tragedia, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di evitare che simili eventi si ripetano. La commemorazione è stata organizzata con grande partecipazione da parte delle comunità locali, che continuano a portare avanti il ricordo di quanto accaduto.

Il cimitero monumentale di San Leonardo, luogo scelto per la cerimonia, è uno dei principali punti di riferimento per mantenere vivo il ricordo delle vittime. Qui si trova il monumento dedicato alle persone che persero la vita quel tragico giorno. La corona deposta da Mattarella rappresenta un gesto significativo per sottolineare l’impegno delle istituzioni nel preservare la memoria e nel sostenere le famiglie colpite dalla tragedia.

La giornata è stata caratterizzata da momenti di grande intensità emotiva, durante i quali i presenti hanno avuto modo di riflettere sul valore della prevenzione e sulla necessità di una gestione più attenta delle risorse naturali. Il disastro della Val di Stava rimane un monito per tutti, ricordando quanto sia fondamentale garantire la sicurezza dei territori e delle comunità.

Nonostante il lieve infortunio dermatologico, il Presidente Sergio Mattarella ha dimostrato grande determinazione nel partecipare alla commemorazione, confermando ancora una volta il suo impegno verso le tematiche ambientali e sociali. La sua presenza ha contribuito a rafforzare il messaggio di unità e solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e delle comunità colpite.

La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento collettivo, durante il quale è stato osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime. Le parole del Presidente e la sua partecipazione attiva hanno lasciato un segno profondo nei presenti, ribadendo l’importanza di non dimenticare quanto accaduto e di lavorare insieme per un futuro più sicuro e sostenibile.