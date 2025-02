Il pubblico del Grande Fratello protesta per la presenza di Ilaria Galassi in studio, dopo le sue dichiarazioni contro Helena Prestes, scatenando un’ondata di indignazione

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa su Canale 5, si è scatenata una forte polemica tra i fan del programma, che hanno espresso il loro disappunto sui social media. L’oggetto della contestazione è stata la presenza di Ilaria Galassi in studio, seduta accanto al conduttore Alfonso Signorini. La situazione ha suscitato un vero e proprio terremoto social, con numerosi telespettatori che hanno criticato la decisione della produzione di farla apparire in diretta.





La serata era già segnata da tensioni, con il presentatore intento a gestire l’ennesima lite tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, hanno contribuito a rendere l’atmosfera infuocata, con Luzzi che ha accusato Helena di atteggiamenti arroganti. Tuttavia, la vera controversia è esplosa a causa della presenza di Ilaria Galassi, che ha lasciato il gioco poco tempo fa per tornare dalla sua famiglia.

Nei giorni precedenti alla puntata, Galassi era stata coinvolta in una bufera mediatica dopo aver pronunciato frasi pesanti contro Helena Prestes durante una conversazione privata con alcuni fan, convinta di non essere registrata. Secondo quanto riportato da GF News, l’ex protagonista di Non è la Rai aveva definito Helena “quella def… brasiliana che prende in giro tutti”. Queste affermazioni avevano suscitato indignazione non solo tra il pubblico, ma anche tra i concorrenti, in particolare Pamela Petrarolo, che si era subito dissociata dalle parole di Ilaria.

Nonostante la gravità della situazione, durante la puntata, le due donne si sono ritrovate fianco a fianco in studio, come se nulla fosse accaduto. Questo particolare non è passato inosservato ai telespettatori, che hanno immediatamente commentato la scena sui social. Tra i messaggi più ricorrenti, si leggeva: “E meno male che Pamela si dissociava da Ilaria… Ci prendono in giro. Mi fa ribrezzo che il GF lo permetta!” Un altro utente ha notato: “La cosa che mi colpisce di più oggi? Ilaria Galassi in studio, senza il minimo imbarazzo per quello che ha fatto.”

Le reazioni continuano a moltiplicarsi, con molti fan che si chiedono perché Ilaria sia ancora presente nel programma dopo le sue dichiarazioni. Un commento ricorrente esprimeva incredulità: “Dopo aver detto quelle cose nelle room e sui social, è ancora lì? Lo schifo.” La presenza di Galassi in studio ha sollevato interrogativi sulla presa di posizione del Grande Fratello riguardo alle sue affermazioni.

Il pubblico si aspettava una reazione più decisa da parte della produzione, ma fino ad ora non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. La situazione rimane tesa, e la questione non sembra destinata a placarsi. La mancanza di una risposta chiara da parte del programma ha alimentato ulteriormente le polemiche, con molti telespettatori che si interrogano sul messaggio che il Grande Fratello sta trasmettendo.

In questo contesto, è evidente che la presenza di Ilaria Galassi ha scatenato una reazione forte e diffusa, portando alla luce le contraddizioni all’interno del programma. La comunità dei fan si aspetta ora una maggiore coerenza da parte della produzione, soprattutto in un contesto in cui si affrontano temi delicati come l’odio e la violenza.