Il ritorno di Tony Effe in finale a Sanremo, niente collane ma un crocifisso al braccio: quanto vale

Tony Effe è stato uno dei personaggi più discussi della 75esima edizione del Festival di Sanremo, conquistando il pubblico non solo con la sua musica, ma anche con i suoi look audaci e le polemiche legate ai suoi gioielli griffati. La sua avventura sul palco dell’Ariston è arrivata alla serata finale, dove ha scelto di chiudere in grande stile con un outfit total black e un accessorio esclusivo che non è passato inosservato.





Il nome di Tony Effe è finito al centro di una bufera mediatica a causa delle sue collane. Il caso è esploso durante la terza serata del Festival, quando al rapper è stato impedito di indossare una vistosa collana firmata Tiffany&Co. durante la sua esibizione. La decisione, arrivata a ridosso della performance, ha generato non poca tensione, soprattutto considerando che nella prima serata aveva indossato senza problemi altri gioielli dello stesso brand.

Tony Effe si è detto indignato, sottolineando che altri artisti avevano potuto esibirsi con i loro accessori di lusso, senza alcuna restrizione. La questione ha sollevato un dibattito sull’applicazione del regolamento del Festival, che vieta la promozione non autorizzata di marchi riconoscibili.

Il chiarimento della Rai: regolamento e supervisione

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire il rispetto delle regole. Secondo Ciannamea, il regolamento prevede un controllo rigoroso per evitare che i marchi visibili possano trasformare le esibizioni in una vetrina pubblicitaria. Non solo Tony Effe, ma anche altri artisti come Noemi e Johnson Righeira sono stati soggetti a simili limitazioni: a Noemi è stata tolta una collana, mentre a Righeira è stato chiesto di girare la maglietta al contrario.

Nonostante l’iniziale malcontento, Tony Effe ha deciso di rispettare le regole durante la quarta serata del Festival. Ha sostituito la collana “della discordia” con una collana-foulard dello stesso brand, meno riconoscibile e quindi conforme al regolamento. Inoltre, ha trovato un modo creativo per aggirare le restrizioni: ha trasformato un’altra collana della collezione proibita in un accessorio per i pantaloni, evitando così ulteriori problemi.

Il look finale: eleganza total black e gioielli esclusivi

Durante la serata finale, Tony Effe ha sfoggiato un look total black che ha catturato l’attenzione. Dopo aver indossato Gucci, Balenciaga e GCDS nelle serate precedenti, per l’ultima esibizione ha scelto di abbinare il suo outfit a gioielli firmati, tra cui un crocifisso della collezione Elsa Peretti di Tiffany&Co., dal valore di 7400 euro. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di lusso al suo stile già iconico, confermandolo come uno degli artisti più chiacchierati e originali di questa edizione.