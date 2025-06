Il salone di Federico Fashion Style a Napoli ha chiuso definitivamente, lasciando i clienti senza possibilità di prenotazione e con incertezze sul futuro del brand

Il salone di bellezza di Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, ha chiuso le sue porte a Napoli, lasciando i clienti senza possibilità di contatto o prenotazione. Situato all’interno dei grandi magazzini Coin in via Alessandro Scarlatti, il salone era stato inaugurato nel 2021 con grande entusiasmo, ma anche con polemiche. Oggi, al suo posto, si possono vedere solo manichini e abiti, mentre le poltrone e il marchio dell’hair stylist non sono più visibili.





Il numero di telefono del salone è attualmente disattivato. Fanpage.it ha contattato la sede centrale di Federico Lauri, situata nella sua città natale, Anzio, e un rappresentante ha confermato che “è impossibile prenotare perché il salone di Napoli è chiuso”. Al secondo piano della struttura Coin, i locali precedentemente adibiti a parrucchiere sono stati svuotati, lasciando solo il logo di Federico e alcuni pacchi. Non è stato possibile ottenere informazioni chiare su cosa accadrà a quegli spazi.

Non è ancora chiaro se si tratti di una chiusura temporanea, con la possibilità di una riapertura in un altro luogo a Napoli, o se la presenza di Federico Fashion Style nella città partenopea sia giunta a una conclusione definitiva. Sebbene il sito web dell’imprenditore continui a elencare il negozio di Napoli, non è possibile contattarlo per fissare un appuntamento, e l’assenza di qualsiasi segno del salone all’interno di Coin lascia gli utenti nel dubbio.

Quando Federico Fashion Style aveva aperto il suo salone a Napoli, lo aveva fatto con un evento di grande richiamo, caratterizzato da un party inaugurale in stile “glitter” che aveva visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo, tra cui Valeria Marini, Giulia De Lellis, Tina Cipollari e Gianni Sperti. L’evento aveva attirato l’attenzione dei media e del pubblico, ma nel corso degli anni, il salone ha affrontato anche alcune controversie. Ad esempio, durante le festività natalizie del 2022, Federico era stato multato per aver organizzato una festa non autorizzata, e in precedenza aveva ricevuto sanzioni dalla Polizia Municipale per la mancata osservanza delle norme anti-Covid, come l’assenza di mascherine tra i dipendenti.

La chiusura del salone di Federico Fashion Style a Napoli segna un cambiamento significativo per l’imprenditore, che gestisce anche altre strutture in città come Roma, Milano e Firenze. La sua fama è cresciuta grazie alla partecipazione a reality show come “Il salone delle meraviglie” su Real Time e a programmi televisivi come “Ballando con le stelle” e “La pupa e il secchione”. Queste apparizioni hanno contribuito a consolidare la sua immagine di parrucchiere innovativo e alla moda, attirando una clientela affezionata.

La situazione attuale ha destato preoccupazione tra i fan e i clienti abituali, che sperano in una possibile riapertura o in un nuovo salone in città. Tuttavia, finché non ci saranno comunicazioni ufficiali da parte di Federico o del suo team, rimane difficile prevedere il futuro del brand a Napoli.