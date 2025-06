Il Significato dell’Adesivo con la Farfalla Viola Vicino a un Neonato

Millie Smith e Lewis Cann scoprirono di aspettare due gemelle, ma solo una di loro sarebbe sopravvissuta. Smith diede alla luce le gemelle identiche Callie e Skye il 30 aprile, dopo una gravidanza ad alto rischio durata 30 settimane. Skye visse solo tre ore.





Senza la sorella, Callie trascorse la notte nell’incubatrice della terapia intensiva neonatale (NICU), sotto lo sguardo attento e affranto dei suoi genitori.

Una madre esausta di gemelli sani disse a Smith, con sincerità, che era “così fortunata” a non avere due neonati da gestire. Queste parole devastarono la giovane madre, lasciandola senza parole. Fu allora che vide la farfalla viola e capì che l’eredità di Skye sarebbe stata quella di confortare altri genitori in lutto.

Millie Smith e il suo compagno, Lewis Cann, avevano accolto il loro primo figlio nel novembre 2015.

Smith, che attendeva due figlie e proveniva da una famiglia con molti gemelli, raccontò di aver avuto la “sensazione” di portare in grembo più di un bambino.

I genitori britannici rimasero scioccati quando, meno di due settimane dopo aver scoperto di aspettare dei gemelli, venne diagnosticata una grave malattia a uno dei feti.

“Durante l’ecografia, il medico non disse nulla. Ero molto emozionata e felice di vedere i piccoli, ma lei rimase in silenzio. Sia io che Lewis capimmo subito che c’era un problema,” racconta Smith.

Secondo i dati dei CDC, circa 1 neonato su 4.600 negli Stati Uniti nasce con anencefalia; così i medici comunicarono che una delle bambine era affetta da questa condizione.

A causa della gravità di questa malformazione, “quasi tutti i bambini nati con anencefalia muoiono poco dopo la nascita”.

I genitori decisero di proseguire la gravidanza, nonostante il rischio elevatissimo e la consapevolezza che una delle bambine sarebbe probabilmente morta poco dopo il parto.

Smith e Cann diedero alle loro figlie, nate alcuni mesi dopo, i nomi di Skye e Callie.

“Sapevamo che Skye doveva avere un nome prima di nascere,” disse Smith. “Sapendo che sarebbe sopravvissuta solo pochi secondi o minuti, volevo che avesse un nome in quel breve tempo.”

Il nome “Skye”, spiegò, simboleggiava “un luogo dove sapevamo che sarebbe sempre stata, così da poter guardare il cielo e ricordare la nostra bambina”.

Il 30 aprile, Smith entrò in travaglio a sole 30 settimane di gestazione, rendendo necessario un parto cesareo d’urgenza.

Alla coppia fu assegnata un’ostetrica specializzata in lutto e una “Daisy Room”, uno spazio dove i genitori possono stare con il proprio bambino prima e dopo il decesso, per aiutarli ad affrontare la perdita.

“Quando le bambine nacquero, entrambe piansero. Fu un momento enorme, poiché ci avevano detto che Skye non avrebbe emesso alcun suono né si sarebbe mossa,” racconta Smith, grata di aver potuto trascorrere tre ore con Skye prima che morisse.

“Stavamo abbracciando Skye quando se n’è andata. È stato il momento più doloroso della nostra vita. Non avevo mai provato un dolore simile. Ma sono orgogliosa che abbia lottato così tanto per trascorrere del tempo con noi.”

Callie era una delle tre coppie di gemelli ricoverate nella NICU, tutte in fase di recupero dopo la nascita prematura.

“La maggior parte delle infermiere era a conoscenza di quanto accaduto, ma col passare del tempo nessuno parlava più di Skye. Dopo circa quattro settimane, tutti si comportavano come se nulla fosse successo, così le altre famiglie non sapevano nulla della nostra situazione,” ricorda Smith.

In modo del tutto innocente, una madre le disse che era “fortunata” a non avere due gemelli, non sapendo cosa fosse realmente accaduto.

“Nessuno degli altri genitori sapeva nulla di Skye. Il commento era del tutto innocente, forse anche scherzoso… Non potevano sapere che avevo avuto due bambine.” Smith continua: “Ma quel commento mi spezzò il cuore. Uscii dalla stanza in lacrime e loro non capirono il motivo. Non ebbi il coraggio di spiegare cosa fosse successo. Un semplice adesivo avrebbe evitato tutta quella situazione.”

Smith capì allora di dover creare qualcosa che parlasse per i genitori che avevano appena perso un figlio, per evitare simili incomprensioni.

Realizzò un poster per la terapia intensiva neonatale, informando il personale e i visitatori che una farfalla viola sull’incubatrice indicava la perdita di uno o più bambini in una gravidanza gemellare o multipla.

“Ho scelto le farfalle perché mi sembrava un simbolo adatto per ricordare i bambini che sono volati via, e il colore viola perché va bene sia per maschi che per femmine,” spiegò Smith.

La Skye High Foundation, che gestisce l’iniziativa della farfalla viola, ha contribuito a diffondere l’idea in molti ospedali di diversi paesi.

Callie, oggi sette anni, è piena di vita e gioia, e il ricordo di Skye vive nelle farfalle viola e nei programmi di sostegno alle famiglie che hanno perso un bambino.

Gli articoli con la farfalla viola includono oggi una vasta gamma di regali e accessori.

“Non potrò mai impedire che queste cose accadano, ma più gruppi di supporto riusciremo a creare e più iniziative come gli adesivi riusciremo a diffondere, meglio sarà. È la cosa più difficile che si possa affrontare,” conclude Smith.

Il mondo è davvero fortunato ad avere persone compassionevoli come Millie Smith, che si impegnano per alleviare la sofferenza di chi ha vissuto la perdita di un figlio, a qualsiasi età.