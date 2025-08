il silenzio più potente del quartiere: la storia di una donna incompresa, di un giovane che seppe ascoltare e di come un violino spense il rumore per dare voce all’amore perduto

Affittiamo il nostro appartamento a un prezzo basso perché la vecchia signora del piano di sopra era fuori di testa. Ogni mattina, alle quattro in punto, iniziava a fare un baccano insopportabile: sbatteva le ante, trascinava il bastone lungo le pareti del corridoio e marciava sul posto come se si stesse allenando per una parata. Poi, all’improvviso, rideva da sola, come se stesse assistendo a uno spettacolo comico che capiva solo lei.





Un giovane venne ad affittare. Gli raccontammo tutto. Lui sorrise soltanto. Un anno dopo, con nostra enorme sorpresa, era ancora lì. Nessuno era mai rimasto più di otto settimane. Poi, la signora morì.

Quando entrammo nel suo appartamento, restammo sconvolti.

C’erano lettere scritte a mano ovunque. Decine. Nascoste nei cassetti, incollate dietro ai mobili, infilate nelle tasche dei cappotti e persino sotto le assi del pavimento. Tutte indirizzate a qualcuno di nome “Jonas”.

Rimanemmo lì, a bocca aperta. L’appartamento non era sporco, solo… inquietante. Le pareti erano piene di scarabocchi, segni a penna, calendari con certe date cerchiate in rosso. Il bollitore era ancora caldo. Sembrava fosse appena uscita, ma non fosse più tornata.

Il giovane — si chiamava Marcus — lo interrogammo se avesse mai notato qualcosa di strano. Scosse la testa. “Era gentile con me.”

Gentile? Con lui?

Noi l’avevamo conosciuta per oltre dieci anni. Si chiamava la signora Dragu. E ogni giorno faceva di tutto per tormentare il palazzo. Ma Marcus insisteva: “Mi portava la zuppa quando stavo male. Mi ascoltava. Mi regalò anche una scacchiera.”

Io e il mio compagno ci scambiammo uno sguardo perplesso. Ma Marcus era serio. Ogni parola, sincera.

Quando la polizia completò i controlli, fummo incaricati di occuparci del suo appartamento — non aveva parenti, né figli, né fratelli. E fu lì che trovammo le lettere.

Ce n’erano più di cento, risalenti agli anni ’80. Tutte scritte con una calligrafia tremolante, sempre indirizzate a Jonas. Alcune erano piene di scuse, altre erano veri sfoghi. Altre ancora… erano poesie. Dolci, quasi infantili, con disegnini nei margini: uccelli, tazze da tè, nuvole.

Ci sedemmo sul suo vecchio tappeto e ne leggemmo una ad alta voce:

“Jonas,

oggi ho risentito il violino. Hai detto che saresti tornato quando lo avrei fatto anch’io. Ebbene, l’ho fatto. Ho dipinto l’ingresso di giallo, come piaceva a te. Ho anche cucinato quella torta alle noci. Ma tu non sei venuto. Sono stanca ora. Forse la prossima primavera?”

Capimmo che Jonas era qualcuno che aveva perso molto tempo fa. Un marito? Un figlio? Non lo sapevamo. Nessuna foto, nessun documento. Solo lettere.

Marcus chiese di poterle leggere. Esitammo, ma gli consegnammo una pila.

Si sedette a gambe incrociate come un bambino in biblioteca. Lesse in silenzio, poi disse qualcosa che mi gelò il sangue.

“Mi parlava di Jonas. Diceva che suonava il violino e aveva una voglia sulla guancia sinistra.”

Non mentiva. Una delle lettere diceva esattamente così.

“Non ti è mai piaciuto quel cappello, Jonas. Dicevi che ti faceva prudere la testa. Ma io ti dicevo di indossarlo lo stesso. Ti ricordi? Quell’estate in cui il sole faceva diventare rossa la tua voglia, come una fragola…”

“Ma come fai a saperlo?” chiesi.

“Me lo diceva,” rispose Marcus, come se fosse la cosa più ovvia del mondo.

“Con noi parlava a malapena,” dissi.

Lui scrollò le spalle. “Con me parlava.”

Passò una settimana. Iniziammo a svuotare l’appartamento sul serio, dividendo oggetti da donare, conservare o buttare. Marcus si offrì di aiutare.

Una mattina portò giù una scatola polverosa con su scritto “dischi”. Dentro, vinili di musica classica. Alcuni rotti, altri ben conservati. Ne tenne uno.

“Perché proprio quello?” chiesi.

Lo girò. Sul retro, in penna sbiadita: “Jonas suona la traccia 3”.

Lo ascoltammo quella sera. La terza traccia era un assolo di violino, dolce, malinconico. Ci vennero i brividi.

E fu lì che cominciò la vera sorpresa.

Una sera, Marcus arrivò con qualcosa avvolto in un panno. Lo aprì: un violino.

“L’ho trovato dietro l’armadio,” disse.

Era vecchio, con una corda mancante, il legno un po’ deformato dal tempo. Dentro la custodia, un biglietto: “Trova la tua voce.”

Lo portò su.

La mattina seguente, alle 4, sentimmo musica di violino.

Non rumori. Non stridii. Musica vera. Morbida, come gocce di pioggia sul vetro.

Corremmo alla sua porta. Aprì, sorridendo. “Volevo provare.”

“Sai suonare?” chiese il mio compagno.

“Sto imparando. Lei mi ha detto che dovevo.”

“Ti ha detto lei?”

Annui, poi indicò una foto sulla mensola.

Era la signora Dragu, giovane, sorridente, accanto a un ragazzo con un violino. Sulla guancia, una voglia simile a una fragola.

“Me l’ha data prima di morire. Mi disse che dovevo sapere cos’è l’amore, prima che scompaia.”

Ci scosse. Sapeva che stava morendo?

Quella stessa settimana, Marcus ci disse che se ne andava.

“Ora?” chiedemmo. “Hai resistito un anno. Cosa è cambiato?”

Sorrise. “Ho trovato ciò che cercavo.”

Se ne andò il giorno dopo, con solo uno zaino e il violino.

Passarono mesi. Affittammo di nuovo l’appartamento — due volte. Entrambi gli inquilini durarono meno di due mesi. Dicevano che l’ambiente era “troppo silenzioso”. Troppo pesante.

Poi, una mattina, ricevemmo una lettera. Nessun mittente. Dentro, un ritaglio di giornale. Il titolo:

“Giovane Violinista Ridà Vita alla Piazza del Paese con Concerti Mattutini”

Nella foto: Marcus, che suonava davanti a una fontana circondata da fiori.

Nell’intervista diceva che un’anziana signora gli aveva regalato un violino e detto di trovare la sua voce. E che ogni mattina, alle 4, suonava — non per svegliare la gente, ma per salutare il giorno, come faceva lei: con rumore, presenza, sentimento.

“Non era pazza,” disse. “Aspettava solo di essere ascoltata.”

Da quel giorno la vedemmo in modo diverso.

Tornammo nel suo appartamento. Non per pulire. Solo per sederci.

E lì trovammo un altro biglietto che ci era sfuggito. Nascosto all’interno di un cassetto.

“Caro sconosciuto gentile,

se stai leggendo questo, significa che mi hai superata. Bene.

Spero che tu abbia ascoltato. Non solo con le orecchie, ma con il cuore.

Jonas diceva sempre che il silenzio è più crudele di qualsiasi urlo.

Fai musica. Anche se fa male.

Con affetto,

L.”

Lo incorniciammo.

E la mattina seguente, non dormimmo.

Alle 4 del mattino, percorremmo il corridoio dove lei cantava e batteva il bastone.

Non sentimmo rumore. Sentimmo echi. Di qualcuno che non ha mai smesso di parlare, sperando che qualcuno finalmente ascoltasse.

Ecco il punto.

A volte le persone sembrano insopportabili. Forti. Disordinate. Fastidiose.

Ma e se stessero solo cercando di essere viste?

E se ogni abitudine irritante fosse un filo che le lega a qualcuno che hanno perso?

O un grido nel vuoto, in cerca di risposta?

La signora Dragu non era pazza. Era spezzata dal dolore.

E Marcus? Non era solo un inquilino. Era un ponte.

L’unico che l’ha guardata e ha detto: “Ti vedo.”

Questo è il colpo di scena. Che la persona che tutti evitano potrebbe essere proprio quella che ha più da insegnare.

Così, ogni anno, nel giorno della sua morte, mettiamo su il disco. Traccia 3. Volume al massimo.

Non per ricordare il rumore. Ma la storia dietro di esso.

E forse è questo il vero messaggio.

Non zittire chi sembra disturbare. A volte stanno solo cantando l’unica melodia che conoscono — quella che li ha tenuti in vita quando tutto il resto svaniva.

E se puoi… sii tu quello che ascolta.