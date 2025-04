Il socio di mio marito è venuto a casa nostra e mi ha scambiata per la donna delle pulizie – così ho deciso di interpretare quel ruolo fino in fondo

Quando quello sconosciuto affascinante mi scambiò per una domestica, decisi di assecondarlo. Ma quello che sembrava un gioco innocente si trasformò presto in una verità scioccante.





L’aroma pungente del detergente al limone impregnava l’aria mentre strofinavo i ripiani della cucina. La lavastoviglie ronzava in sottofondo, regalando alla casa un’atmosfera ovattata e rassicurante.

Avevo appena lasciato cadere la spugna nel lavandino, quando sentii il campanello.

Aprii la porta: sulla soglia c’era un uomo alto, ben curato, con un sorriso smagliante da pubblicità. In una mano teneva una valigetta in pelle, nell’altra uno smartphone elegante.

«Buongiorno!» disse con tono solare. «Sto cercando il signor Lambert. Lei dev’essere la donna delle pulizie — Lilia, giusto? Sono il suo socio, David. Piacere di conoscerla.»

Non ebbi il tempo di replicare che, guardando l’orologio, aggiunse:

«La signora Lambert mi ha mostrato una sua foto!»

Il cuore cominciò a battermi forte nel petto.

«La signora Lambert?» domandai, cercando di mantenere la voce calma.

«Sì! Lei e Grisha sono una coppia meravigliosa,» rispose con tono complice.

La signora Lambert? Allora chi sono io? La donna delle pulizie? Va bene… la curiosità prese il sopravvento.

«Prego, entri pure,» dissi con un cenno gentile. «Conosce da molto tempo il signore e la signora Lambert?»

«Sì, da anni,» rispose David, accomodandosi sul divano. «Sono così affiatati… quasi da far invidia.»

Forzai un sorriso. Le mani mi tremavano. Mi alzai per prendere un bicchiere d’acqua, fingendo un gesto distratto. Chi era quella “signora Lambert”?

Quando tornai, David stava cercando qualcosa sul cellulare. Appena mi vide, si illuminò.

«Sa, ho una loro foto. Gliela mostro volentieri.»

Mi porse il telefono. Guardai lo schermo — e il sangue mi si gelò nelle vene. Mia sorella Alena stava baciando mio marito, Grigori, sulle labbra.

«Bella foto, vero?» commentò David con un sorriso.

Con fatica, chiesi con voce controllata:

«Quando è stata scattata?»

«Un anno fa, credo. Durante una festa aziendale. Grisha la presentava come sua moglie. All’inizio pensavo fosse single, ma poi un giorno, per strada, me la presentò: ‘Ti presento mia moglie’.»

Stringevo il bicchiere con forza. La donna delle pulizie? Davvero?

«Avrete sicuramente molte altre foto insieme.»

«Oh, certo! Guardi anche questa…»

La testa mi girava. David si voltò verso di me, preoccupato:

«Lilia, sta bene?»

«Benissimo,» risposi con un sorriso teso. «Desidera un caffè, mentre attende il signor Lambert?»

Lui annuì, ignaro che in quella cucina non fosse solo l’acqua a bollire… ma io.

Gli servii il caffè e mi sedetti accanto a lui, mentre il cuore martellava nel petto. David mescolava il suo caffè, del tutto tranquillo.

«David,» dissi con voce pacata, «guardi la foto sulla mensola del camino.»

Si alzò, prese la cornice, e aggrottò la fronte:

«È… è lei?»

«Esattamente,» confermai. «E accanto a me c’è mio marito. Il signor Grigori Lambert.»

David rimase di sasso.

«Aspetti… cosa vuol dire?»

«Non sono la donna delle pulizie. Sono la vera signora Lambert.»

Impallidì, posando la cornice come se scottasse.

«Io… credevo… Alena…»

«Si è spacciata per me, vero?» completai la frase. «E voi ci avete creduto.»

«Io… sì. Mi scusi. Non lo sapevo, lo giuro!»

Lo osservai, lasciando passare qualche istante di silenzio.

«David, perché è venuto oggi?»

Esitò, poi sospirò:

«Volevo proporre a Grigori di vendermi la sua quota dell’azienda. Ma… è complicato.»

«Complicato per quale motivo?»

Deglutì:

«La quota non è intestata a lui, ma alla signora Lambert. A lei. Solo che… sua sorella ha firmato il rifiuto alla vendita. Pensavo fosse lei.»

«Quindi Alena ha falsificato la mia firma?»

David sembrava sconvolto:

«Io… non sapevo che fosse falsa. Ma sì, è stata lei a bloccare la trattativa.»

Accennai un sorriso amaro.

«Ora è tutto più chiaro.»

David abbassò gli occhi.

«Mi dispiace. Non volevo coinvolgerla.»

«Non è colpa sua,» risposi freddamente. «Ma visto che è qui, concludiamo l’affare. Quanto offre per la quota?»

David sembrò sorpreso, ma indicò una cifra considerevole.

«Accettabile,» dissi con fermezza. «Dica ai suoi avvocati di inviarmi i documenti entro domani.»

«Certamente. Grazie… signora Lambert.»

«Nessun problema. Questa volta, facciamo tutto legalmente.»

La sera successiva, Grigori rientrò in casa furioso, con il volto paonazzo.

«Che diamine hai fatto?!»

Ero seduta sul divano, con un libro in mano. Non alzai nemmeno lo sguardo.

«Buonasera, Grisha. Giornata difficile?»

«Non fare la spiritosa!» urlò, lanciando la giacca su una poltrona. «Hai venduto la mia quota! Ti rendi conto?!»

Posai il libro.

«Certo che me ne rendo conto. Ho risolto il tuo piccolo problema.»

«Il mio problema?! È la mia azienda, il mio futuro!»

Mi alzai in piedi.

«No, Grisha. Era la mia quota. E dopo quello che ho scoperto, ho preso in mano la situazione.»

Sbiancò.

«Cosa… cosa hai scoperto?»

«Di Alena. La tua ‘signora Lambert’. Pensavi davvero che non l’avrei mai saputo?»

Rimase in silenzio.

«Io… posso spiegare…»

«Non serve. Ho già contattato un avvocato. E sì, sto chiedendo il divorzio.»

«Il divorzio?! Parli sul serio?!»

«Serissima. E visto che tu e Alena avete falsificato la mia firma, otterrò anche un risarcimento. L’accordo è chiuso. Riceverò il denaro entro fine settimana.»

Si lasciò cadere sulla poltrona.

«Tu… mi hai distrutto la vita…»

Incrociai le braccia.

«No, Grisha. Sei stato tu a distruggerla.»

Due settimane dopo, uscii dallo studio legale con l’accordo di divorzio firmato e un senso di libertà che non provavo da anni.

Ottenni non solo la mia giusta parte dalla vendita dell’azienda, ma anche un risarcimento per la falsificazione. Non fu necessario andare in tribunale: la sola minaccia bastò a far crollare il loro castello di bugie. Grigori perse l’azienda e, da quanto seppi, anche la relazione con Alena andò in frantumi.

Per molto tempo ripensai al loro tradimento. Fu doloroso, amaro. Ma presto giunse una consapevolezza: quelle menzogne avevano risvegliato una forza che non sapevo di avere.

Ora, in piedi nel salotto, guardo la mensola dove un tempo troneggiava la loro fotografia. Al suo posto, un vaso con fiori freschi. Sorrido.

Non è la fine. È un nuovo inizio. E questa volta – alle mie condizioni.