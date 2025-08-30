Il sondaggio choc: cresce in Italia l’opposizione all’invio di armi in Ucraina





Alla vigilia della seconda serata de “La Piazza – Il Bene Comune”, i dati diffusi da Lab21 delineano un quadro preciso dell’opinione pubblica italiana sul tema della spesa militare e del sostegno all’Ucraina. Secondo la rilevazione, il 67,3% degli intervistati si dice contrario al piano di riarmo dell’Unione europea da 800 miliardi di euro, mentre il 61,4% non condivide l’ipotesi di istituire un esercito comune europeo. Il dato più significativo riguarda però il finanziamento diretto alle forniture di armi a Kiev: il 71,7% ritiene che l’Italia, l’Europa e l’Occidente debbano interrompere il supporto economico per gli armamenti destinati al conflitto.





Il sondaggio, curato dal professor Roberto Baldassari, rappresenta la base di discussione della serata del 29 agosto a Ceglie Messapica, dedicata proprio a “La spesa militare e il finanziamento delle armi all’Ucraina”. La ricerca fotografa le priorità percepite dai cittadini, che sembrano orientate a contenere l’escalation della spesa militare e a rafforzare i canali diplomatici per la risoluzione del conflitto.

Le cifre emerse dal lavoro di Lab21 offrono tre punti di riflessione centrali per il dibattito: la sostenibilità delle strategie di difesa europee, l’efficacia e la legittimazione del sostegno militare a Kiev e, infine, la necessità di percorsi diplomatici e di cooperazione internazionale come strumenti di stabilità. È in questo contesto che la serata della rassegna promossa da Affaritaliani punta a mettere a confronto voci politiche, istituzionali e accademiche, con l’obiettivo di tradurre le opinioni degli italiani in possibili proposte operative.

La rilevazione mette in evidenza una diffusa diffidenza verso politiche che privilegiano il ricorso alle armi rispetto alla diplomazia. Nonostante la crescita delle tensioni internazionali e la pressione degli alleati europei, gran parte della popolazione esprime l’esigenza di ridimensionare le spese e ridefinire il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Il quadro che emerge dal sondaggio conferma una tendenza già osservata in altre indagini: la maggioranza degli italiani auspica un approccio prudente, orientato più al dialogo politico che all’impegno militare diretto.

Secondo gli organizzatori de La Piazza, l’indagine non si limita a fotografare lo scenario attuale, ma contribuisce a costruire l’agenda del dibattito pubblico. Il tema della spesa militare, infatti, rappresenta un nodo cruciale non solo per le decisioni del governo, ma anche per la percezione della sicurezza da parte dei cittadini. La kermesse di Ceglie Messapica diventa così il luogo in cui si confrontano le diverse posizioni politiche, le analisi tecniche e i punti di vista istituzionali su una materia che tocca direttamente la politica estera e la politica economica del Paese.

La contrarietà al piano di riarmo europeo da 800 miliardi, espressa da due italiani su tre, evidenzia la distanza tra le scelte delle istituzioni comunitarie e la percezione dell’opinione pubblica. Al tempo stesso, la resistenza all’idea di un esercito comune europeo (61,4%) conferma come la maggioranza non percepisca con favore un’eccessiva centralizzazione delle politiche di difesa. Infine, la percentuale record del 71,7% che chiede di interrompere il sostegno agli armamenti per l’Ucraina dimostra la volontà di privilegiare percorsi negoziali e soluzioni politiche.

L’appuntamento del 29 agosto assume dunque un valore particolare, perché offre ai protagonisti del confronto la possibilità di misurarsi con dati concreti e con la sensibilità del Paese. Gli organizzatori hanno sottolineato come i risultati del sondaggio siano un indicatore utile non solo per la politica, ma anche per opinion leader e cittadini che vogliono comprendere meglio le dinamiche in atto.

In un contesto segnato da conflitti, crisi economica e tensioni sociali, i dati di Lab21 diventano uno strumento per orientare le scelte future e per riflettere sul ruolo dell’Italia e dell’Europa. L’indagine mostra chiaramente che gli italiani chiedono più diplomazia e meno spesa militare, un messaggio che risuonerà con forza nella serata di Ceglie Messapica e che potrebbe influenzare il dibattito politico nei prossimi mesi.



