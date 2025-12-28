Il testamento di mio marito mi ha lasciata senza nulla… dopo vent’anni della mia vita dedicati a lui





Mio marito mi aveva aiutata a crescere le mie figlie, anche se non era il loro padre biologico. Ma alla fine ha preso una decisione da solo — una scelta che ha cambiato completamente la mia vita e distrutto tutto ciò che avevamo costruito insieme.





Molti anni fa incontrai Nicholas in uno dei momenti più difficili della mia vita. Ero una madre single con due figlie da crescere e senza alcun vero sostegno. Nonostante tutto, ci innamorammo in fretta e ci sposammo nel giro di un anno. Poco dopo ci trasferimmo nella casa più bella che avessi mai immaginato di abitare.

Nicholas era già divorziato e aveva un figlio con cui parlava raramente, Nick Jr. La sua ex moglie aveva fatto di tutto per impedirgli di vedere il bambino. Lui soffriva molto per quella situazione e gli mancava terribilmente suo figlio.

Forse proprio per questo, Nicholas si immerse completamente nel ruolo di padre con le mie figlie. Divenne il miglior papà che potessero desiderare. Col tempo, smisero di chiamarlo “patrigno” e lo chiamarono semplicemente “papà”. Sono passati più di vent’anni da allora. Le mie figlie sono cresciute e oggi hanno famiglie loro.

La mia figlia maggiore, Darlene, ci ha regalato due nipotini meravigliosi. Nicholas li adorava e venivano spesso a trovarci. Una domenica, mentre pranzavano con noi, sapevo che dovevo parlare con Darlene di una cosa seria. La sera prima, mio marito mi aveva rivelato qualcosa che non riuscivo a sopportare.

Mi sembrava profondamente ingiusto, ma avevo bisogno dell’opinione sincera di mia figlia. Per fortuna, Nicholas aveva deciso di portare i bambini al parco.

“Va bene, tesoro. Ci vediamo dopo,” mi disse, lanciandomi uno sguardo preoccupato: sapeva bene che non avevo dormito per via di ciò che mi aveva confessato.

“Che succede, mamma?” mi chiese Darlene non appena rimanemmo sole.

“Oh, Darlene… non so che fare. Non so se sono io a essere egoista o cosa,” iniziai.

“Dimmi, mamma. Troveremo una soluzione,” mi rassicurò.

“Ieri sera tuo padre mi ha rivelato una cosa che non riesco a perdonargli. Ha lasciato questa villa a suo figlio, Nick,” spiegai.

“Cosa? Ma non si parlano da anni!” disse Darlene, visibilmente confusa.

“Appunto! Da quel grande litigio, quando Nick lo insultò perché Nicholas si era rifiutato di dargli dei soldi,” aggiunsi.

“E adesso gli lascia la casa? Ma anche tu vivi qui! Siete sposati,” continuò lei incredula.

“Ecco il problema, tesoro. Ha preso questa decisione da solo, senza dirmi nulla. Mi ha mostrato il testamento ieri sera: è già stato firmato e autenticato. E gli lascia anche tutti i soldi del conto in banca,” dissi.

“Non riesco a crederci. Papà non farebbe mai una cosa simile,” rispose Darlene, scossa. “Non dico che io o mia sorella ci aspettassimo qualcosa, ma… ha completamente ignorato la nostra famiglia. La sua famiglia da vent’anni.”

“È esattamente quello che provo anch’io. Come se, dopo tutto questo tempo, non fossimo mai stati la sua vera famiglia. Suo figlio lo ha trattato malissimo, e so che la madre di Nick lo ha sempre manipolato, ma comunque… non so che fare,” conclusi, asciugandomi le lacrime.

“Non ci posso credere,” mormorò Darlene. “Voi due siete sempre stati la coppia perfetta. Io e mio marito ne parlavamo spesso. Devo chiamare Rosaline, vediamo che ne pensa.”

“Papà ha fatto cosa?!” gridò Rosaline al telefono. “Non ci posso credere! Non voglio i suoi soldi, ma come può non assicurarsi che mamma stia bene, se dovesse succedergli qualcosa?”

“È quello che penso anch’io,” rispose Darlene, mentre io continuavo a piangere in silenzio.

“Mi dispiace, ma non lo accetto. Io lo considero mio padre, ma questa è un’ingiustizia. Mamma, hai dei diritti sulla casa e sul denaro. Prendiamo provvedimenti legali SUBITO!” esclamò Rosaline prima di chiudere la chiamata.

“Non voglio arrivare a tanto,” dissi a Darlene. “È mio marito, e so che vuole solo prendersi cura di Nick Jr. per recuperare il tempo perduto.”

“No, mamma. Non è colpa sua, né tua. Ma cosa farai se dovesse succedergli qualcosa? Rimaresti senza casa e senza soldi. Rosaline ha ragione. O cambia testamento, o non abbiamo scelta,” rispose dolcemente ma con fermezza.

“Proverò a parlargli,” dissi esitante. Ma nel profondo sapevo che Nicholas non avrebbe cambiato idea. Quella sera, dopo che Darlene se ne fu andata con i bambini, affrontai mio marito. Lui rimase irremovibile. Così feci le valigie e andai a stare da Rosaline.

Alla fine, lo portammo in tribunale, anche se gli demmo molte occasioni per rivedere la sua decisione. Nicholas decise invece di vendere la casa e darmi metà del ricavato. Non volevo divorziare, ma non avevo altra scelta. Ricevetti anche metà dei nostri risparmi.

Così distrusse il nostro matrimonio. Io e le mie figlie non lo vedemmo mai più. Alla fine, mi fu chiaro che non ci aveva mai davvero considerato la sua famiglia.



