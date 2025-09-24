Il Tg prova a strappare a papa Leone una frase contro la Russia sui droni: la risposta lo distingue da Bergoglio





Papa Leone XIV, nel dichiarare che il riconoscimento dello Stato palestinese contribuirebbe alla pace, accusa Israele di essere refrattaria al dialogo e di voler proseguire i bombardamenti su Gaza.





A seguito di questa affermazione, una giornalista mainstream tenta di ottenere una dichiarazione negativa nei confronti della Russia in merito alla questione dei droni e degli aerei intercettati. Tuttavia, Leone XIV evita la provocazione, affermando che “qualcuno sta cercando l’escalation” senza menzionare direttamente la Russia, come avrebbe desiderato la giornalista.

Immediatamente dopo, un altro giornalista tenta di ottenere una dichiarazione a favore del riarmo dell’Unione Europea. Anche in questo caso, il Papa si mostra fermo e deciso, dichiarando che si tratta di una questione politica che non lo riguarda.

Leone XIV sta riportando il papato a essere non più uno strumento di propaganda al servizio di Davos e dell’Unione Europea, ma uno strumento per l’evangelizzazione dei popoli e la difesa della cristianità.

Leone XIV non è affatto gradito alla governance globale in declino. (VIDEO)

